Dikkat! Bekirdere yolu trafiğe kapatılacak

19 Ekim Perşembe günü başlayacak çalışmalar vatandaşların sorun yaşamaması için saat 21.00 ile 02.00 arasında olacak. Bu kapsamda Bekirdere Üçyol yolunu kullanan toplu taşıma araçları çalışma süresince Adnan Menderes Bulvarı – Gazi Erdoğan Caddesi güzergâhı kullanılacak.

TOPLU TAŞIMA GÜZERGÂHI

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi tarafından Bekirdere Üçyol yolu üzerinde 19 Ekim saat 21.00 - 20 Ekim Saat 02.00 tarihleri arasında, asfaltlama çalışması gerçekleştirilecek. Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nca toplu taşıma araçlarının çalışma süresince, Adnan Menderes – Gazi Mustafa Kemal Caddesi – Zincirlikuyu Caddesi – Ergün Sokak – Gazi Erdoğan Caddesi güzergâhı kullanmaları kararlaştırıldı. Kaynak: Bekirdere yolu trafiğe kapatılacak