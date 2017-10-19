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Dikkat! Bekirdere yolu trafiğe kapatılacak

Dikkat! Bekirdere yolu trafiğe kapatılacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından Bekirdere Üçyol yolunda asfaltlama çalışması yapılacak.

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19 Ekim Perşembe günü başlayacak çalışmalar vatandaşların sorun yaşamaması için saat 21.00 ile 02.00 arasında olacak. Bu kapsamda Bekirdere Üçyol yolunu kullanan toplu taşıma araçları çalışma süresince Adnan Menderes Bulvarı – Gazi Erdoğan Caddesi güzergâhı kullanılacak.

TOPLU TAŞIMA GÜZERGÂHI

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi tarafından Bekirdere Üçyol yolu üzerinde 19 Ekim saat 21.00 - 20 Ekim Saat 02.00 tarihleri arasında, asfaltlama çalışması gerçekleştirilecek. Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nca toplu taşıma araçlarının çalışma süresince, Adnan Menderes – Gazi Mustafa Kemal Caddesi – Zincirlikuyu Caddesi – Ergün Sokak – Gazi Erdoğan Caddesi güzergâhı kullanmaları kararlaştırıldı. Kaynak: Bekirdere yolu trafiğe kapatılacak 

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