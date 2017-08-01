Dikkat! Beyin kanaması en çok bu saatlerde görülüyor

Beyin kanamaları en çok sabah 08.00 ve akşam 20.00 saatlerinde görülüyor. Sebebi; kan basıncının en yüksek seyrettiği saatler olması...

Nöroloji Uzmanı Doç Dr. Hatice Balaban, yüksek tansiyonun beyin kanamalarına etken olduğunu ve en çok sabah 08:00 ve akşam 20:00 saatlerinde görüldüğünü, bunun nedeninin kan basıncının en yüksek seyrettiği saatler olduğunu belirtti.

RİSK FAKTÖRLERİ KONTROL ALTINA ALINMALI

DHA'nın haberine göre; Dr. Balaban beyin kanamasının beynin damarsal hastalıklarına bağlı ortaya çıkan inmelerin yaklaşık yüzde 10-15'ini oluşturduğunu belirtti ve şunları söyledi: "Yapılan çalışmalarda hastalık için pek çok risk faktörü bildirilmiştir. Bu risk faktörleri, yaş, hipertansiyon, erkek cinsiyet, kanda pıhtılaşma bozukluğu oluşturan hastalıklar, genetik yatkınlık, etnik köken, ilaç ve madde kullanımını içerir. Beyin kanamalarından sonra sekel kalma oranı kanamanın yerleşim bölgesi ve büyüklüğüne bağlıdır. Hastaların bir kısmında kanamadan sonra değişik şiddette sekel ve buna bağlı özürlülük oluşur. Bu nedenle beyin kanaması ile ilgili risk faktörlerinin mümkün olduğunca kontrol altına alınması, hastalığa bağlı özürlülük ve ölüm oranlarını önemli oranda azaltacaktır."

YÜKSEK TANSİYON TÜM ORGAN VE DOKULARDA HASARA NEDEN OLUR

Hipertansiyonun bildirilen risk faktörlerinden en önemli ve ilk sırada olan olduğunu belirtti ve şunları söyledi: "Tansiyon, kanın dolaşımı sırasında kalbin pompa fonksiyonuna bağlı damarlarda oluşan basınca denir. Kan atardamarlarda dolaşımı sırasında bir basınç oluşturur. Tansiyon değeri milimetre civa olarak ifade edilir. Kan basıncı açlık-tokluk, efor, yorgunluk, stres ve uyku-uyanıklık faktörlerine bağlı gün içerisinde fizyolojikdalgalanma gösterir.

Tansiyon, büyük (sistolik) tansiyon ve küçük (diastolik) tansiyon olmak üzere iki ölçümle ifade edilir: Hipertansiyon, kan basıncının normal değerin üzerinde seyretmesi durumuna denir. Hipertansiyon için değer sistolik kan basıncının 130 mmHg ve diyastolik kan basıncının 85 mmHg üzeridir.

Hipertansiyon, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaygın bir kardiyovasküler hastalıktır. Yapılan çalışmalarda erişkinlerde her 3 kişiden 1´inde hipertansiyon olduğu bulunmuştur. Altmış yaşın üzerinde hipertansiyon görülme sıklığı ise yüzde 60-80´lere kadar yükselmektedir. Kan basıncının yüksek seyretmesi vücudumuzda tüm organ ve dokularda hasarlanmaya neden olur. Bu organların başında da beyin yer alır."

BEYİN KANAMASINDA EN YAYGIN ETKEN YÜKSEK TANSİYONDUR

Beyin kanamasında en yaygın etkenin yüksek tansiyon olduğunu belirten Dr. Hatice Balaban, hastanelere başvuran ve tedavi altına alınan hastaların yüzde 70-80 'inde hipertansiyon bulunduğunu belirtti ve sözlerine şöyle devam etti: "Hipertansiyonun beyin kanamalarının ortaya çıkmasında oynadığı rolün bir başka göstergesi; artmış kan basıncı ve buna bağlı olarak beyin kanaması riskinin yaşla birlikte artış göstermesidir.

Hipertansiyona bağlı kanamalar beynin genellikle derin yapılarında görülür. Olay en çok sabah ve akşam 8 saatlerinde görülür. Bu saatler günlük fizyolojik kan basıncının yüksek seyrettiği saatlerdir. Artmış damar içi basınç atar damarlarda yırtılmaya neden olur. Hipertansiyona bağlı kanama büyüklüğü ise geniş kitle etkisi oluşturan kanamalardan, küçük mikro kanamalara kadar değişik boyutlarda olabilir.

Hipertansiyon, beyin kanamalarının tek ortaya çıkarıcı risk faktörü olmasa da, en önemli ve yaygın olanıdır. Ortaya çıktığında hem ölüm hem de özürlülük için önemli bir hastalık olan beyin kanamasında hipertansiyonun dikkatli ve etkili kontrolü, ciddiye alınması gereken bir toplum sağlığı sorunudur."