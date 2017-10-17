Dikkat! Bu kavşakta trafik düzeni değişti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Trafik Düzenlenme Komisyonu’nun (UTDK) aldığı karar doğrultusunda, “Köseköy Köprülü Kavşak Yapım İşi” kapsamında, imalat çalışması yapılacağından 18 Ekim 2017 tarihi itibariyle Köseköy kavşak mevkii ve buna bağlı bazı yollarda trafik düzenlemesine gidilecek. Mevcut yollar üzerinde çalışan toplu taşıma araçlarının güzergâhları vatandaşların sorun yaşamaması için çalışmalar bitene kadar geçici olarak alternatif güzergahlara verildi.

UTDK KARARI

Köseköy kavşağında gerçekleştirilecek imalat çalışmaları nedeniyle UTDK “D-100 Ankara istikametinde seyir eden araçların Köseköy mevkiinde kuzey dönüşünün (Dumluğınar Mah.) kapatılmasına, Atakan Caddesinden D-100’e seyir eden araçların Köseköy kavşak mevkiinde; İzmit istikametine dönüşün ve kuzey yönüne (Dumlupınar Mah.) geçişin kapatılmasına, Nur Caddesinden D-100’e seyir eden araçların Köseköy kavşak mevkiinde; İzmit istikametine, güney (İstasyon Mah.) yönüne ve Ankara yönüne geçişlerin kapatılmasına” yönelik kararlar aldı. UTDK aldığı kararda ayrıca, bu mevki ve ilgili yollarda çalışan toplu taşıma araçlarının Sabancı Caddesiyle Hürriyet caddesini kullanmalarına ve sahadaki ihtiyaca göre Büyükşehir Ulaşım ekiplerinin yönlendirmeleriyle çeşitli değişikliklerin olabileceğini belirtti.

210 NOLU HAT GÜZERGAHINDA DEĞİŞİKLİK

UTDK tarafından alınan karar gereğince 210 Numaralı Hat otobüsleri (Kartepe Bld. - Alikahya – Bayındırlık – Umuttepe) 18 Ekim 2017 tarihinden itibaren, çalışma süresince Hürriyet Caddesi, Kantar Sokak, Mobesko Köprülü Kavşağı, Sabancı Caddesi güzergâhını kullanacak. Alınan bu değişiklik kararıyla 210 numaralı hat üzerinde seyahat eden vatandaşların, ulaşımı aksatılmadan devamı sağlanacak.

