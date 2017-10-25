Dikkat bunu sakın yemeyin!
Balık sezonunun açılmasıyla birlikte balıkçı tekneleri denize açılmaya başladı. Kasalarca balıklarla ger dönen balıkçıların en çok dikkat etmesi gereken konuların başında ise ‘balık boyları’ geliyor.
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü de balıkçılar için avlanabilir balık boylarını açıkladı. Gelecekte de denizlerde daha çok ve daha bol balık olması için balık boylarına çok dikkat edilmesi gerektiğini belirten yetkililer, balıkçılar avcılık kurallarına uyarsa, hem balık neslinin deva edeceğini, hem de balık sayısının artacağına dikkat çekti.
Açıklanan ölçülerden küçük balıklara yakalayanlara ise 1380 sayılı Su Ürünleri Kanuna aykırı davrandıkları için ceza kesiliyor. Yakalanan balıklara ise el konuluyor.
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Etiketler : balık, balıkçı, küçük balık
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