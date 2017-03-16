Dikkat çekici kıpırdanma

İlimizde son yıllarda basketbol alt yapısına yapılan yatırımlar, doğru planlamalar, organizasyonlar meyvelerini vermeye başladı. Yavuz Bilgin’in il temsilciliği döneminde ciddi bir atılıma geçilmişti. Düşünün ki, yılda yaklaşık 750 maç oynanıyordu. Büyük iller dışında bu sayıya yaklaşabilen yoktu. Sonrasında bayrağı teslim alan Cengiz Kahraman da çıtayı yukarı çekmek için ekibiyle birlikte gece gündüz koşturuyor. Okul maçları dahil bu ilde yılda yaklaşık 1000 basket maçı oynanıyor. Lig organizasyonları anlamında Kocaeli’nin çıtası çok yüksek. Bunun dışında basketbol alt yapısına yatırıp yapan kulüpler de dikkat çekici.

10 YIL SONRA SES GELDİ

En belirgini, fark yaratanı Kocaeli Basket. Yerel liglerin tozunu atmakla kalmayıp Türkiye Şampiyonalarında önemli derecelere imza atıyorlar. U16 yaş grubunda hem kız, hem erkeklerde Türkiye yarı finallerine kalmaları başlı başına büyük olay. Bu vesileyle Kocaeli Basket projesini hayata geçirenlere, emek verenlere alkışımı gönderiyorum. İl Temsilcisi Cengiz Kahraman, yaklaşık 10 yıl sonra yaş gruplarında Kocaeli takımlarının ilk grubu geçtiği bilgisini verdi. Kuşkusuz ki bu tablo düşündürücü olduğu kadar gelecek adına umut vericiydi. Bunlar basketbol alt yapısında ciddi bir kıpırdanmadın işaretiydi.

MÜTHİŞ BİR POTANSİYEL

Kocaeli Basket’in iki kategoride yarı finallere yükselme mutluluğunu yaşarken, yeni bir başarı haberi daha geldi. Anadolu Yıldızları Ligi’nde 13-15 yaş grubu İl Karmamız, üç etabı geçerek adını Türkiye finallerine yazdırdı. Başka bir deyişle Türkiye’de en iyi 8 takım arasına kaldı. Şu net bir şekilde görülmüştür ki, 13-16 yaş aralığında hem kız, hem erkeklerde bu kentin çok yetenekli basketbolcuları var. Doğru planlama, sistem, yatırımlar bu potansiyeli ortaya çıkardı. Bu şekilde devam etmek gerekir. Tabi, bu potansiyelin ilerleyen yaşlarda, A takım seviyesine geldiğinde de bu kentin basketboluna hizmet vermesi sağlanmalı.

Doğru yoldasın Şirinspor

Kartepe’nin adından çok net anlaşılacağı üzere şirin köyü, Şirinsulhiye’nin spor kulübü yönetimi geçtiğimiz yıl taşıma suyla değişmeni döndürmeye, günlük başarılarla kendilerini avutup kulübün geleceğini tehlikeye atanlara ders niteliğinde bir karar almış A takımın faaliyetlerini dondurup tamamen alt yapıya yönelmişti. Yeşil-Siyahlı kulübün yönetiminin bu kararını, “Çok doğru yaptınız” diyerek alkışlamıştım. Şirinspor yönetimi ŞİRİNSPOR FUTBOL AKADEMİSİ faaliyetlerini sıklıkla sosyal medyadan paylaşıyor. Ben de hiç aksatmaman beğeniyor, zaman zaman altına doğru yoldasınız, sakın vazgeçmeyin yorumları yapıyorum. Bu gibi durumlarda basının teşviki önemlidir, yöneticilere büyük moral verir.

PAYLAŞILAN ANLAMLI MESAJ

En son baktığımda alt yapı çalışmalarıyla ilgili fotoğraflarla birlikte bir mesaj paylaşılmış. Çok hoşuma gitti, belki birileri neyin doğru neyin yanlış olduğunu görür düşüncesiyle köşemde paylaşmalıyım dedim. ŞİRİNSPOR FUTBOL AKADEMİSİ imzasıyla yayınlanan mesaj şöyle: “Amacımız güzel nesiller yetiştirmek, çocukların sosyal olmaları, internet ve televizyon başından kaldırıp, spor yapmalarını sağlamaktı. Belki hiç başarımız olmadı, belki kimseyi mutlu edemedik. Ancak her yaş kategorisinde mücadele eden, bir takımımız var. 6 ay gibi kısa zaman diliminde çok faydalı çalışmalara imza attık. Bu güzel oluşuma destek olan yöneticilerimize ve sporcu ailelerine teşekkür ediyoruz”

MEYVELERİNİ ALACAKLARDIR

Amatör spor kulüplerinin öncelikli olarak amacı gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, onlara spor yapma imkanı vermektir. Ne yazık ki, çok az kulüp bu yoldan gidiyor. Şirinspor da bu seçkin kulüplerden biri. Başkan İlyas Yalçın ve yönetim kurulunu bu vesileyle bir kez daha kutlamak istiyorum. Sporcu ailelerinden büyük destek aldıklarını söylüyorlar. Tüm velilere alkışımı gönderiyorum. Paylaşımda başarımız olmadı, kimseyi mutlu edemedik diye bir ibare var ya, kesinlikle öyle değil. Gerçek başarı budur. Ayrıca alt yapı sabır işidir. İleriki yıllarda mutlaka meyvelerini alacaklardır. Çocuklar mutlu, aileler mutlu, kötü alışkanlıklardan uzak, sağlıklı, ahlaklı yeni nesiller yetişiyor daha ne olsun.

Gebze ile H.Yıldız için bir ihtimal daha var

BAL’da artık son 4 haftaya girildi. Gebzespor’un birinci olması, H.Yıldız’ın kümede kalması çok zor görülmekle birlikte, bir ihtimalin olduğunu da belirtmemiz gerekiyor. Malum statü gereği Gebze 3.Lig’e çıkarsa H.Yıldız son ikide olmadığı sürece ligde kalıyor. Bu olasılığın gerçekleşme ihtimalinin sürmesi için Hereke Yıldız’ın bu hafta evinde lider Velimeşe’yi yenmesi gerekiyor.

Bu durumda, maç eksiğini dikkate aldığımızda Gebzespor Trakyalı rakibiyle puan puana geliyor. İkili averajda Velimeşe üstün ancak Trakya ekibinin son maçı İstanbul’da Suntangazi ile. Takılma ihtimali var. Kalan maçlarını kazandığını öngörerek Gebzespor’un grubu birinci bitirme ihtimalinden söz etmek mümkün. Ancak değim gibi, bu hafta Hereke’deki maç hayati önem taşıyor.

Hereke Yıldız çok başarısız bir sezon geçirdi ancak belki de bir galibiyetle ligde kalmayı başarabilir. Velimeşe’yi sahalarında yenmeleri de bana göre olmayacak iş değil. Varlarını yoklarını ortaya koyup alacaklar bu maçı. Hem kendileri, hem kentten bir takımın 3.Lig’e çıkması için yapmalılar bunu.

11 yıl oldu

16 Mart 2006’da yetirmiştik Ali Osman Topal’ı. Bağçeşmespor’un başkanıydı. Bir dönem ASKF yönetiminde de bulunmuştu. Gençliğe, spora önemli hizmetleri olmuştu. Bağçeşme Stadı’nın yapılması için büyük uğraşlar vermişti. Bunun için de o sahaya adı verildi. Böylece adı ölümsüzleştirildi. Aktif bir spor adamı olmasının dışında, yüreği güzel, yardımsever bir insandı. 30’lu yaşlarda geçirdiği kalp krizi sonucu aramızdan ayrılmıştı. Vefatının 11’nci yıldönümünde Ali Osman Topal’ı rahmet ve özlemle anıyoruz. Nurlar içinde yatsın, mekanı cennet olsun.