Dikkat! Elektrik kesintisi var

İşte elektrik kesintilerinin yaşanacağı bölgeler...
24 NİSAN
KARTEPE
09.00-14.00 arasında Sarımeşe Hürriyet Mah. Nazım Demirci Cad., Nazım Demirci Cad., ,Sarımeşe Hürriyet Mah. Bağdat Cad., Bağdat Cad., Mukaddes Sk. ,Aşikar ,Sk.,Çeşme Sk.,Çiğdem Sk.,Ortanca Sk.,Aruz Sk.,Özyaprak Sk.,Özenti Sk.,Araklı ,Sk.,Kaleli Sk.,Beyazıt Sk.,Uysal Sk.,TR1759 C kolu,
09.00 -17.00 arasında Ulus Mah. Ceyhan Sok., Seyhan Sok., Yeni Cami Sok., Dumlupınar Mah. İnönü Cad., Cumhuriyet Cad., Fevzi Çakmak Cad., Sakıp Sabancı Cad., Hürriyet Cad., Petrol Mah. Salih Reis Sok., Maral Sok., Hızır Reis Sok., Yavuz Selim Sok., Kanuni Sok., Piri Reis Sok., Uzunçiftlik Hürriyet Mah. Neşem Sok., Söğütler Sok., Engin Sok., ,Kaygusuz Sk.,Timur Sk.,Hazeran Sk.,Dergah Sk.,Akıncı Sk.,Festival ,Sk.,Belemir ,Sk.,Aysu Sk.,Barış Sk.,Barışçı Sk.,Ayşin Sk.,Reyhanlı ,Sk.,Ulusoy Sk.,Şamdan ,Sk.,Yeni Cami ,Sk.,Şehitler Cad.,Ayyıldız Sk.,Deva İlac San.,Kartepe İmam ,Hatip Ortaokulu,Eras İnş.,TR1013,KH7099,KH7063,KH7064,
BAŞİSKELE
09.00-12.00 arasında Kullar Yakacık Mah. Yakacık Cad., Yakacık Cad., ,YELİZ SOKAK, BİRİNCİ SOKAK, RÜZGAR SOKAK, HACI HASAN SOKAK, HÜSEYİN TEPECİK ,CADDESİ, RÜZGAR SOKAK,,TR601 A KOLU, ,İNÖNÜ CADDESİ, PAŞAZADE SOKAK, BİLLUR SOKAK, VOLKAN SOKAK, TR602 ,D KOLU,
14.00-18.00 arasında Kullar Yakacık Mah. Yakacık Cad., Yakacık Cad., ,SÜSLÜ SOKAK, GEDİZ SOKAK, GALİP ERENOĞLU SOKAK TRP601 B KOLU,
KANDIRA
09.00-17.00 arasında Selametli Köyü
DERİNCE
15.00-17.30 arasında Çenedağ Mah. Denizciler Cad., Denizciler Cad., Turhan Sok., Nil Sok., ,TRP4573 C KOLU,
13.00-14.00 arasında Çenedağ Mah. Nallı Sok., Köse Sok., ,TRP4571 C KOLU ,
09.00-12.00 arasında Fatih Sultan Mah. Engin Cad. Eylül Sok., Paşa Sok., Doğa Sok., Aytepe Sok., Serin Sok., Osman Gazi Sok., Melikgazi Sok., Semih Sok., Özlem Sok., ,ERTUĞRUL GAZİ BULVARI, TR4528 F KOLU,
09.00-10.00 arasında Çavuşlu Köyü, ,OTMANLI, PAMUKLAR, YAĞCILAR, ALCAKESE, KEPEKLİ, İSU TRP5385Ö, KH8146 ,
09.00-17.00 arasnda Çavuşlu Köyü, ,KEPEKLİ, ALACAKESE, YAĞCILAR, PAMUKLAR, OTMANLI, İSU TRP5385Ö,TR5345 KH8146,
16.30-17.00 arasında Geredeli Köyü, Tahtalı Köyü, ,Koçoğlu,Kekler,Turgutlu,Hocaköy,Sofular,Omurlar,Otmanlı,Pamuklar,Yağcılar,Kepekl,i ,Alacakese,Balkancılar,Göllü,Doğancılar,İSU,Sedat, Davulcular İSU TR,TR5345 ,,TRP5385, KH8146,
25 NİSAN
DERİNCE
16.30-17.00 arasında Çavuşlu Köyü, ,OTMANLI, PAMUKLAR, YAĞCILAR, ALCAKESE, KEPEKLİ, İSU TRP5385Ö, ,TR 5345 KH8146,
09.00-10.00 arasında Çavuşlu Köyü, ,Otmanlı,Pamuklar,Yağcılar.kepekli, Alacekese,TRP5385 isu,trp5345 KH 8146,
09.00-15.00 arasında Sırrıpaşa Mah. Çavdar Cad., Çavdar Cad., Duman Sok., ,Duman Sok. Serkan Sok. Pelikan Sok.,TRP4553 B kolu,
09.00-17.00 arasında Çavuşlu Köyü, ,Çavuşlu Köyü, ,KEPEKLİ, ALACAKESE, YAĞCILAR, PAMUKLAR, OTMANLI, İSU TRP5385Ö,,TR5345 KH8146,
BAŞİSKELE
09.00-17.00 arasında Tepecik Köyü,
09.00-17.00 arasında Döngel Merkez Köyü, Barbaros Mah., Döngel Mah. Atatürk Cad., Kahramanlar Cad., ,, ,Onurhan Cad.,Kandil ,Çiçeği Sk.,Evim Sk.,Efsane Sk.,Dere Pazarı Sk.,Kına ,Çiçeği ,Sk.,Mertcan ,Sk.,Sembol Kent,Çamlık özel trafosu,,TR2561 KH2025,
İZMİT
09.00-17.00 arasında Emirhan Köyü, ,HASANOĞLU MAH.RECEP KÖY YUKARI MAH.,TRP1515 B KOLU,
KARTEPE
09.00-17.00 arasında Beşevler Mah. Yıldız Cad., Yıldız Cad., Saraç Sok., Okumuş Sok., Altıntaş Sok., Şeyma Sok., Şenol Sok., Erkan Sok., Kaplan Sok., Oruç Reis Sok., ,seher yıldızı sok.,TR1014 B-C-D KOLU,
KANDIRA
09.00-14.00 arasında Goncaaydın Köyü,
26 NİSAN
İZMİT
09.00-17.00 arasında Emirhan Köyü’nde
15.00-17.00 arasında Eseler Köyü, Dağköy Köyü, Durhasan Köyü, Biberoğlu Köyü,
DERİNCE
09.00-17.00 arasında Çavuşlu Köyü
BAŞİSKELE
09.00-17.00 arasında Tepecik Köyü
09.00-17.30 arasında Barbaros Mah., Altınkent Mah. İbni Sina Cad.,
KANDIRA
09.00-17.00 arasında Goncaaydın Köyü,
KÖRFEZ
09:00-15:00 arasında Güney Mah. Tuğrul Cad., Tuğrul Cad., Yonca Sok., Sarı Çam Sok., Garp Sok., Pınar Sok.,
15.00-17.30 arasında Yeniyalı Mah. Belen Cad., Belen Cad., Cami Sok., Çavuş Sok.,
12.00-13.00 arasında KIDIŞILLI KÖYÜ , ÜRKÜTLÜ KÖYÜ , SÜER KÖY , BIÇAKÇILAR KÖYÜ , ÇAL KÖY , ORUÇLU KÖYÜ , CUMAKÖY , KOZLUCA KÖYÜ , KIRCAALİ KÖYÜ , ÖMERLİ KÖYÜ , ALİHOCALAR KÖYÜ , DİKENLİ KÖYÜ.
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