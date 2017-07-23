Dikkat! Elektrik kesintisi var

SEDAŞ, Kocaeli'nin birçok ilçesindeki mahalle ve köylerde elektrik kesintisi yapacak.

Yapılacak planlı kesintilerin yerleri ve saatleri şöyle: 24 TEMMUZ PAZARTESİ GÜNÜ KARTEPE 09:00-17:00 Karaabdülbaki Köyü, Ketenciler Köyü, Akmese Merkez Köyü,Uzunçiftlik Yolu,Kartepe ,Yolu,Bizim Köy ,Engelliler,Bayram Aslan,Su ,Pompası,Mustafa Gürbüz KÖRFEZ 09:00-17:00 Elmacık Köyü, Kalburcu Köyü,Bektaşlar Köyü Tamamı, Su Pompası, Klas ,Med.,Gemkom,İSU,Ercan,,TR5109 KH8151 GEBZE MERKEZ 09:00-17:00 Tavşanlı Köyü, Karabıyık Sok., Akşemsettin Sok., Çiftlik Cad. TR11010 A KOLU GEBZE MERKEZ 09:00-10:00 Tavşanlı Köyü, Elmacık Dere Yolu, Değirmenaltı Sk., Değirmen Bayırı Sk., Ballık Kayalar Sk., ,Kovalık Sk., Kiraz Sk., Çeşme Sk., Saniye Sk., Ayvalık Sk., Tavşanlı Köy ,Evleri Sk., Akşemsettin Sk., Karabıyık Sk., Atatürk Cad., Çiftlik Cad., Barış ,Cad., Turna Maden Petrol, Diler Demir Çelik, Assan, Polisan Çiftliği, Maksu ,Konya Altı, Pimapen, Nejat Kr Kereste, Palkesan, Su Deposu, Ahmet Sağlık, Ak ,Şemsettin Villaları, Ak Hilal Villaları, Eku Fren DM11004 GH6404 CANPER AÇMA İÇİN ENERJİ KESİNTİSİ GEBZE MERKEZ 09:00-17:00 Tavşanlı Köyü, Akşemsettin Sk., Akşemsettin Villaları, Ak Hilal Villaları DM11004 GH6404 CANPER AÇMADAN ETKİLENECEK BÖLGE GEBZE MERKEZ 16:00-17:00 Tavşanlı Köyü, Elmacık Dere Yolu, Değirmenaltı Sk., Değirmen Bayırı Sk., Ballık Kayalar Sk., ,Kovalık Sk., Kiraz Sk., Çeşme Sk., Saniye Sk., Ayvalık Sk., Tavşanlı Köy ,Evleri Sk., Akşemsettin Sk., Karabıyık Sk., Atatürk Cad., Çiftlik Cad., Barış ,Cad., Turna Maden Petrol, Diler Demir Çelik, Assan, Polisan Çiftliği, Maksu ,Konya Altı, Pimapen, Nejat Kr Kereste, Palkesan, Su Deposu, Ahmet Sağlık, Ak ,Şemsettin Villaları, Ak Hilal Villaları, Eku Fren DM11004 GH6404 CANPER KAPAMA İÇİN ENERJİ KESİNTİSİ 25 TEMMUZ SALI GÜNÜ DERİNCE 09:00-14:00 İbnisina Mah. Pazarkapı Sok., Alaybey Sok., Akbalık Sok., Mesut Sok., Nato Cad., Fatih Cad., Fatih Mah. Çukurova Sok., Yenikapı Sok., Güngör Sok., Meltem Sok., Şehit Şehitlevent Ağırkaya Sok., Gülümser Sok., Nazlı Sok., Meşe Sok., Yalı Sok., Emniyet Sok., Karakol Sok., Ilgaz Sok., Pirireis Cad., ,tr4584 kh3060 kh3135 kh3061, GEBZE MERKEZ 09:00-10:00 Osman Yılmaz Mah. 634/4. Sok., 634/5. Sok., 634/1. Sok., 635/1. Sok., 635. Sok., 636. Sok., 638. Sok., 641. Sok., 645. Sok., 633/3. Sok., 633. Sok., ... GEBZE MERKEZ 09:00-17:00 Osman Yılmaz Mah. 633/2. Sok., 634/4. Sok., 634/5. Sok., 634/1. Sok., 635/1. Sok., 635. Sok., 639. Sok., 636. Sok., 637. Sok., 638. Sok., 641. Sok., ... GEBZE MERKEZ 16:00-17:00 Osman Yılmaz Mah. 634/1. Sok., 635/1. Sok., 635. Sok., 637. Sok., 638. Sok., 641. Sok., 645. Sok., 633/3. Sok., 633. Sok., 634. Sok., 634/2. Sok., 63... DİLOVASI 13:00 -16:00 Koseler Köyü, Gültepe Sk., Şükürtepe Sk., Kuyu Sk., 14. Sk., Köseler Köyü ilk Okulu TR8505 TÜM AG ÇIKIŞLAR GEBZE MERKEZ 13:00-16:00 Kirazpınar Mah. 2738. Sok., 2734. Sok., 2738/2. Sok., 2739. Sok., 2728. Sok., 2729. Sok., 2738/1. Sok., 2742. Sok., 2744. Sok., 2744/2. Sok., 2745. Sok., 2748. Sok., 2749. Sok., 2752. Sok., 2761. Sok., TR10166 TÜM AG ÇIKIŞLAR DİLOVASI 08:30 -12:00 Kargalı Köyü Tamamı GEBZE MERKEZ 08:30-12:00 Ovacık Köyü Tamamı TR11044 TÜM AG ÇIKIŞLAR DARICA 08:30-12:00 Emek Mah. Şermin Sok., Şener Sok., Karayel Sok., Ekrem Sok., Emirgan Sok., Halil Sok., Ülker Sok., Çayır Sok., Bahçevan Sok., Onur Sok., Olcay Sok., Besteli Sok., Gülsüm Sok., Elgin Sok., Ender Sok., Dilek Sok., Eryılmaz Sok., Şerif Sok., Mine Sok., Meryem Sok., Tunç Sok., Duru Sok., Karacabey Cad., Gazi Paşa Cad., Kemalpaşa Cad., Fatih Fatihsultan Mehmet Cad. TR9006 TÜM AG ÇIKIŞLAR GEBZE MERKEZ 09:00-17:00 Hürriyet Mah. 2050. Sok., 2049/2. Sok., 2049/1. Sok., 2049/3. Sok., 2049. Sok., Köşklü Çeşme Mah. 558. Sok., ,2049/4 Sk., 20149/5 Sk. TR10229 C KOLU... GEBZE MERKEZ 09:00-17:00 Köşklü Çeşme Mah. 565. Sok., 564. Sok., 563/1. Sok., 563. Sok., 530/1. Sok., 530/2. Sok., Yeni Bağdat Cad. TR10080 C KOLU GEBZE MERKEZ 09:00-10:00 Osman Yılmaz Mah. 634. Sok., 639. Sok., 640. Sok., 639/1. Sok., 644. Sok. TR10057 C KOLU GEBZE MERKEZ 09:00-10:00 Osman Yılmaz Mah. 639. Sok., 634. Sok., 640. Sok., 639/1. Sok., 638. Sok., 641. Sok. TR10057 B KOLU ÇAYIROVA 09:00-18:00 İnönü Mah. 124/1. Sok., 145. Sok., 138. Sok., 147/1. Sok., 147/2. Sok., 244/2. Sok., 244. Sok., Pir Sultan Cad., Muammer Aksoy Cad. TR7047 C KOLU ÇAYIROVA 09:00-12:00 Özgürlük Mah. 242/1. Sok., 242/2. Sok., 242. Sok., 230/2. Sok., 240. Sok., Pir Sultan Cad. TR7039 C KOLU ÇAYIROVA 09:00-14:00 Özgürlük Mah. 230/1. Sok., 246. Sok., 22 26 TEMMUZ ÇARŞAMBA GÜNÜ DERİNCE 09:00-15:00 İbnisina Mah., Zorlu Sok., Erikli Sok., Günay Sok., Alikeleş Sok., Çavdar Cad., Pirireis Cad., Nato Cad., ,SIRRIPAŞA MH ŞHT. LEVENTAGIRKAYA SOKAK ... KÖRFEZ 09:00-17:00 Elmacık Köyü, Kalburcu Köyü, ,Bektaşlar DARICA 13:00-16:00 Bayramoğlu Mah. Pelikan Sok., Güvercin Sok., Bülbül Sok., Sülün Sok., Kuğu Sok., Tepe Cad., Mehtap Cad., Kekik TR9044 TÜM AG ÇIKIŞLAR GEBZE MERKEZ 13:00-16:00 Kadıllı Köyü, Alemdar Sk., Cumhuriyet Cad. TR11041 TÜM AG ÇIKIŞLAR GEBZE MERKEZ 08:30-12:00 Balçık Köyü, Çağdaş Sk., Dere Sk., Okul Sk., Kayaderesi Sk., Özkan Sk., Elmalı Sk., Nilüfer ,Sk., Kamberkaynağı Sk., Tepe Sk., Mercan Sk., Atatürk Cad... ÇAYIROVA 08:30-12:00 Sekerpınar Mahallesı Mah. Mandıra Sok., Begonya Sok., Erguvan Sok., Süleyman Demirel Cad., Çayırova Kaymakamlığı, Çayırova İlçe Emniyet Müdürlüğü, Ç... DARICA 08:30-12:00 Bayramoğlu Mah. Palmiye Sok., Pelikan Sok., Lale Sok., Gül Sok., Meltem Sok., Yunus Sok., Plaj Cad., Mehtap Cad. TR9021 TÜM AG ÇIKIŞLAR DİLOVASI 09:00 -17:00 Orhangazi Mah. 232/1. Sok., 232. Sok., 240/2. Sok., 240/1. Sok., 232/3. Sok., 240/3. Sok., Geylani Cad. TR8017 B KOLU GEBZE MERKEZ 09:00-17:00 Mimar Sinan Mah. 27/1. Sok., 28. Sok., 28/1. Sok., 27/2. Sok., 30. Sok., 31. Sok., 32/1. Sok., 30/2. Sok., 28/5. Sok., 35/1. Sok., 29. Sok. TR10209 ... ÇAYIROVA 12:00-18:00 İnönü Mah. 139. Sok., 134. Sok., 111. Sok., 113. Sok., 123/5. Sok., 143/1. Sok., 145. Sok., Muammer Aksoy Cad. TR7051 C KOLU ÇAYIROVA 09:00-18:00 İnönü Mah. 246/1. Sok., 143. Sok., 143/1. Sok., 124. Sok., 124/1. Sok., 136. Sok., 138. Sok., 170. Sok., 244/2. Sok., 244/1. Sok., TR7047 D KOLU ÇAYIROVA 09:00-15:00 İnönü Mah. 124/1. Sok., 145. Sok., 138.

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