Dikkat! Elektrik kesintisi var
SEDAŞ, Kocaeli'nin birçok ilçesindeki mahalle ve köylerde elektrik kesintisi yapacak.
Planlı kesintilerin yerleri ve saatleri şöyle:
06 KASIM PAZARTESİ GÜNÜ
KÖRFEZ 13:00-17:00 Kirazlıyalı Mah. Şehit Kubilay Cad., Şehit Kubilay Cad., Çetin Emeç Cad., Çetin Emeç Mah. Samsun Sok., Emiroğlu Sok., 30 Ağustos Sok., ,GAZİ MUSTAFA KEMAL CAD.,TRP5202
KÖRFEZ 09:00-16:00 Kirazlıyalı Mah. Şerif Çanga Cad., Şerif Çanga Cad., Ankara Cad., Ankara Mah. 9 Eylül Sok., 29 Ekim Sok., Ünüsan Sok., Çanakkale Sok., Hayri Kulumbur Cad., Mehmet Yüksel Cad., Mehmet Yüksel Mah. Ozan Sok., ADNAN MENDERES CD , KANYON SOKAK , ALBAY , NECATİÖKSE C, ŞAHABETTİN ,HATİPOĞLU CD , NAZIM HİKMET SOKAK,TR5207,
İZMİT MERKEZ 12:00-16:00 Yahyakaptan Mah. Akkavaklar Cad., Akkavaklar Cad., Poyraz Sok., Esenyel Sok., Rüzgarlı Sok., Tanyeli Sok., ,TR358 TR10 KABİN,
KÖRFEZ 09:00-12:00 Agah Ateş Mah. Kınay Cad., Kınay Cad., Muhsin Alataş Cad., Muhsin Alataş Mah. Kılıçaslan Sok., Ufuk Çıkmaz Sok., Mehtap Sok., Atatürk Cad.,TRP5225,
KARTEPE 09:00-17:00 Marmara Mah. Şebboy Sok., Şelale Sok., ,Kamu Cad.Atif Erçıkan. Cad.TRP2102 D kolu,
İZMİT MERKEZ 09:00-12:00 Yahya kaptan mah Akkavak Cad. Güneşli Sok. Arkadaş Sok.
KARTEPE 09:00-16:00 Yeni Eşme Mah. Eşme Eşmedere Yolu Sok
DARICA 08:30-15:00 Cami Mah. Basri Sok., Orkut Sok., Onursal Sok., Salime Sok., Misafir Sok., Müjgan Sok., Gülnaz Sok., Altürk Sok., Nilüfer Sok., Kaplan Cad., Karaaslan...
DİLOVASI 09:00-17:50 Yahya Kaptan Mah. Vefa Sok., Saygı Sok., Lavanta Sok., İnci Sok., Ortanca Sok., Bahar Sok., Engin Sok., Bilge Sok., Deva Sok., Emek Sok., Hilal Sok.,...
ÇAYIROVA 09:00-18:00 Atatürk Mah. 302. Sok., 304. Sok., 305. Sok., 309. Sok., Adnan Kahveci Cad., Özgürlük Mah. 208/1. Sok., 219. Sok. TR7017 A KOLU
ÇAYIROVA 13:00-16:50 Atatürk Mah. 308. Sok., 5108 Sk., 5108/6 Sk., 5108/4 Sk., 5108/3 Sk., 5108/5 Sk. TR7095 A KOLU
GEBZE MERKEZ 15:00-18:00 Arapçeşme Mah. 1079. Sok., 1078. Sok., 1085. Sok., 1074. Sok., 1082. Sok., 1082/2. Sok., 1085/1. Sok., 1078/1. Sok., 1083. Sok., 1084/2. Sok., 1085/2....
DARICA 09:00-11:00 Nene Hatun Mah. Hasat Sok., Hamit Kaplan Sok., Fırat Sok., Güzergah Sok., Öksüz Sok., Doğuş Sok., Atatürk Cad. TR9069 B KOLU
DARICA 11:30-14:00 Osman Gazi Mah. Kozan Sok., Demet Sok., Gülbahar Sok., Aşıroğlu Cad. TR9062 D KOLU
ÇAYIROVA 09:00-12:50 Özgürlük Mah. Mehmet Akif Ersoy Cad.
DARICA 08:30-15:00 Cami Mah. Kaplan Cad., Aslan Çimento…
07 KASIM SALI GÜNÜ
İZMİT MERKEZ 09:00-12:00 Yahyakaptan Mah. Akkavaklar Cad., Akkavaklar Cad., Yakamoz Sok., Seher Sok., ,bennu sok TR377Ö Kocaeli Spor Salonu TR358 KH1111,
İZMİT MERKEZ 12:00-16:00 Yahyakaptan Mah. Uluçınar Cad., Uluçınar Cad., Eskiorman Sok., ,tr360 tr12 dahili,
KARTEPE 09:00-16:00 Çınarlı Mah. Bağdat Cad., Bağdat Cad., Bahardalı Sok., Teşbih Sok., Mimar Sinan Cad., Mimar Sinan Mah. Turkuaz Sok., Demiryolu Altı Cad., Demiryolu Altı Mah. Kola Sok., Leylak Sok., Alçaağaç Sok., Mülayim Sok., ,Çulha Cd, Milli Egemenlik Cd, ,, Hasköy Sokak, Mor ,, Demirkapi Sokak, Dsi, ,İsu, Tcdd, M. Terfi ,İstasyonu,TR1666 A kolu,TR1651 A kolu,KH7074,,
KÖRFEZ 09:00-10:00 Osmanlı Köyü, ,durbeyler köyü,duranlı köyü,tr5319ö sedef kireç,tr5123ö aksat,trp5321ö marmara ,kireç,trp5318 isu,dm5396 kh8244,,,
KÖRFEZ 17:00-18:00 Osmanlı Köyü, ,durbeyler köyü,duranlı köyü,tr5319ö sedef kireç,tr5123ö aksat,trp5321ö marmara ,kireç,trp5318 isu,dm5396 kh8244,,,
KÖRFEZ 10:00-17:00 Osmanlı Köyü, DURANLI KÖYÜ TR8244,
KARTEPE 09:00-16:00 Çınarlı Mah. Yıldırım Beyazıt Cad., Yıldırım Beyazıt Cad., Muz Sok., Pınar Sok., Hatmi Sok., Kızılçam Sok., Mimoza Sok., Gürgen Sok., ,KAMU CAD. SARMAŞILI SOK GERDANYA SOK,TR1666 KH7073,
ÇAYIROVA 09:00-18:00 Özgürlük Mah. 229. Sok., 229/1. Sok., 260. Sok., 261. Sok., Adnan Kahveci Cad., Atatürk Mah. 312. Sok. TR7071 C KOLU
GEBZE MERKEZ 08:30-15:00 Cuma Köyü, Ovacık Köyü, Cumaköy Pamuk Köy, Cds Makine, Tavukçuoğlu Villaları, Bilal Yeşilyurt, Hidayet Koç, Doğaköy Evleri, Aziz Kılınçkale, Cumaköy İsu Arıtma, Demkar Petrol, İsmet Tekinalp, Mehmet Salih Bal, Selçuklu Konakları, Nedret Gül, Mustafa Oğuz Atabay, Ahmet Kepir, Saklı Köy Evler, Tepe Köy Sitesi, Farmavet İlaç, Sacit Kaya, Ecesan, Ova Köy Evleri, Birleşik Oksijen, Ovacık Kaynak Suları DM11033 GH6426
DİLOVASI 09:00-17:50 Tavsancıl Köyü, Ferman Sok., Ogün Sok., Yüce Sok., Güven Sok., Çatalçeşme Sok., Çember Sok., Ören Sok., Gazi Sok., Fikir Sok., İrfan Sok. TR8521 C KOLU
NOT:BİRLEŞTİRİLMİŞ PLANLI KESİNTİDİR ŞEBEKE YAPIM İLE ŞEBEKE OPERASYON BİRİMLERİ AYNI HAT ÜZERİNDE ÇALIŞACAKTIR
08 KASIM ÇARŞAMBA GÜNÜ
GEBZE MERKEZ 09:00-12:50 Osman Yılmaz Mah. 615. Sok., 615/1. Sok., 613. Sok., Yeni Bağdat Cad. TR10054 A KOLU
GEBZE 08.30-16.00 Kadıllı Köyü, Ovacık Köyü, Mudarlı Köyü, Polatlar Hırdavat, Kadova Evleri, Akbal Su, Özer Askan, Cafer Demirhan, Asuman Dikmen, Kamil Uğurlu, Selman İhsan, Battal Çelik, Ramazan Topçu, Kadir İmir, Ovacık Su Dolum Tesisleri, Mahmut Ziya Üçüncü, Turkcell, Nizamettin Candan DM11038 GH6429
DARICA 09.00-18.00 Nene Hatun Mah. Turna Sok., Kahya Sok., Gayret Sok., Metehan Sok., Kilim Sok., Kahve Sok., Tertip Sok., Eken Sok., Abide Sok., Bakara Sok., İncesu Sok., Eray Sok., Makul Sok., Hacı Hacıarif Bey Sok., Reşat Sok., Azem Sok., Şehit Şehitbülent Ünal Sok., Yasin Sok., Hattat Sok., Sedef Sok., Günay Sok., Akçadağ Sok., Şükür Sok., Gence Sok., Taç Sok., Sevinç Sok., Alkan Sok., Etki Sok., Hacı Bekir Sok., Anber Sok., Barış Sok., Delil Sok., Berat Sok., Adalet Sok., Bayrak Sok., Ülkem Sok., Civan Sok., Demir Sok., Adak Sok., Nefiz Sok., Ilıca Sok., İnan Sok., Kara Ahmet Sok., Tür Sok., Çelik Sok., Davet Sok., Cüneyt Sok., Nasuh Akar Sok., Ballıbaba Sok., Ulubatlı Sok., Ulubatlı Hasan Sok., Serhat Sok., Malazgirt Sok., Burçak Sok., Hızır Sok., Yemiş Sok., Öncü Sok., Gıpta Sok., Havadis Sok., Dumanlı Sok., Iraz Kadın Sok., Evren Sok., Hacılar Sok., Baybora Sok., Mızrak Sok., Ecmel Sok., Anıl Sok., Süvari Sok., Çağlar Sok., Haydar Zafer Sok., Yaşar Doğu Sok., Mutlu Sok., Duygu Sok., Bakırcı Sok., Akit Sok., Vakit Sok., Hasat Sok., Gülden Sok., Ece Sok., Nedime Sok., İyiniyet Sok., Gülfidan Sok., Reşadiye Sok., Hizmet Sok., Cesur Sok., Erman Sok., Uygar Sok., Dinç Sok., Fikret Sok., Ertuğrulgazi Cad., Atatürk Cad., Sokullu Cad., Lokman Hekim Cad., Battalgazi Cad., Fatih Cad., İbni Sina Cad., Kazım Karabekir Mah. Bosna Sok., Atmaca Sok., Kasırga Sok., Miraç Sok., Yenidevir Sok., Mukabele Sok., Damar Sok., Zülfikar Sok., Başer Sok., Aile Sok., Şimal Sok., Akçakoca Sok., Feride Sok., Deva Sok., Dinamit Sok., Helvacı Sok., Kadı Sok., Belen Sok., Güney Sok., Recep Sok., Bulut Sok., Tufan Sok., Orhun Sok., Battal Gazi Cad., Aşık Veysel Cad., Sokullu Cad., Anadolu Kültür Merkezi ve Cem Evi, Darıca Nene Hatun İlk Okulu, Darıca Milli Eğitim Müdürlüğü, Darıca Lisesi, Şeker Konfeksiyon, Deniz Yıldızları Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi DM9149 GH9073
NOT:BİRLEŞTİRİLMİŞ PLANLI KESİNTİDİR ŞEBEKE YAPIM İLE ŞEBEKE OPERASYON BİRİMLERİ AYNI HAT ÜZERİNDE ÇALIŞACAKTIR
DARICA 09:00-1800 Nene Hatun Mah. Hande Sok., Harun Sok., Uğurlu Sok., Civan Sok., Zengin Sok., Güllü Sok., Günay Sok., Kader Sok., Akçadağ Sok., Battalgazi Cad., Tuzla Cad., Kazım Karabekir Mah. Meral Sok., Mukaddes Sok., Darıca Stadyumu, TR9054 A KOLU
NOT:BİRLEŞTİRİLMİŞ PLANLI KESİNTİDİR ŞEBEKE YAPIM İLE ŞEBEKE OPERASYON BİRİMLERİ AYNI HAT ÜZERİNDE ÇALIŞACAKTIR NOT:BİRLEŞTİRİLMİŞ PLANLI KESİNTİDİR ŞEBEKE YAPIM İLE ŞEBEKE OPERASYON BİRİMLERİ AYNI HAT ÜZERİNDE ÇALIŞACAKTIR
GEBZE MERKEZ 14:00-17:50 Arapçeşme Mah. 1069/1. Sok., 1066. Sok., 1070. Sok., 1074. Sok., 1065. Sok., 1076. Sok., 1077. Sok., 1077/1. Sok., Kavak Cad. TR10158 D KOLU
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