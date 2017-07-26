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Dikkat! İtiraz süresi 7 Eylül’e uzadı 

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Dikkat! İtiraz süresi 7 Eylül’e uzadı 
Önümüzdeki 4 yıl için emlak vergisine esas olacak metrekare birim değerleri bütün belediyeler tarafından yeniden belirlenmişti.

İlimizdeki belediyelerde belirlenen bu değerlerin halka açıklanması gecikmişti. Emlak vergisi mükellefi vatandaşların, belirlenen yeni değerler için 30 Temmuz’a kadar itiraz etme, dava açma hakkı bulunuyordu. 

Değerler geç açıklanınca, ilimizdeki vatandaşlar için de itiraz süresi çok daralmıştı. Bu konuda yeni bir karar alındı. 30 Temmuz’da sona ereceği açıklanan itiraz süresi 7 Eylül’e kadar uzatıldı. Emlak vergisi mükelleflerinin şimdi yeniden değerlendirme rakamlarını incelemesi ve kendilerine haksızlık yapıldığını düşünüyorlarsa 7 Eylül’e kadar dava açıp, itiraz etmesi gerekiyor.
 

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