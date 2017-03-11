Dikkat! İzmit'te yarın bu yollar trafiğe kapalı

Kapatılacak yollar ve saatleri şöyle:
-Eski Gölcük yolu Ömer Türkçakal Bulvarı üzeri İzmit istikameti İnterteks Fuar alanı önü ışıklardan - Perşembe Pazarı Kavşağına kadar tüm giriş ve çıkışlar saat 12.00 itibarıyla
-Gazanfer Bilge Bulvarından Perşembe Pazarı Kavşağı - Sanayi Caddesi Gölcük istikameti saat 14.00 itibarıyla
-D-100 yan yol İstanbul istikameti Önder Pişmaniye önünden sivil araçlara saat:12.30 itibari ile, saat 15.30 itibarıyla miting alanına gelecek otobüslere;
-Şehit Rafet Karacan Bulvarı Doğukışla Parkından - Perşembe Pazarı Kavşağına kadar çift yönlü saat 12.30 itibarıyla trafiğe kapatılacak.
Ayrıca yapılan açıklamada üniversiteden D-100 istikametine gidecek vatandaşların Aytemiz Kavşağından Miralay Mümtaz Caddesi'ne D-100 Karayoluna çıkmaları, Üniversiteden Yahya Kaptan Yuvam Akarca, Otogar, Kandıra İstikametine gidecek vatandaşların da Kurtuluş Bulvarı (Ambulans Yolunu) kullanmaları gerektiği bildirildi.
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