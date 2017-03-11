  • BIST 89.611
  • Altın 144,500
  • Dolar 3,7394
  • Euro 3,9897
  • Kocaeli 10 °C

Dikkat! İzmit'te yarın bu yollar trafiğe kapalı

»
Dikkat! İzmit'te yarın bu yollar trafiğe kapalı
Kocaeli Valiliği tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın saat 16.00'da Kocaeli'de katılacağı Açılış Bayramı öncesi bazı yolların trafiğe kapatılacağı açıklandı.

Kapatılacak yollar ve saatleri şöyle:

-Eski Gölcük yolu Ömer Türkçakal Bulvarı üzeri İzmit istikameti  İnterteks Fuar alanı önü ışıklardan - Perşembe Pazarı Kavşağına kadar tüm giriş ve çıkışlar saat 12.00 itibarıyla

-Gazanfer Bilge Bulvarından Perşembe Pazarı Kavşağı - Sanayi Caddesi Gölcük istikameti saat 14.00 itibarıyla

-D-100 yan yol İstanbul istikameti Önder Pişmaniye önünden sivil araçlara saat:12.30 itibari ile, saat 15.30 itibarıyla miting alanına gelecek otobüslere;

-Şehit Rafet Karacan Bulvarı Doğukışla Parkından - Perşembe Pazarı Kavşağına kadar çift yönlü saat 12.30 itibarıyla trafiğe kapatılacak.

Ayrıca yapılan açıklamada üniversiteden D-100 istikametine gidecek vatandaşların Aytemiz Kavşağından Miralay Mümtaz Caddesi'ne D-100 Karayoluna çıkmaları, Üniversiteden Yahya Kaptan Yuvam Akarca, Otogar, Kandıra İstikametine gidecek vatandaşların da Kurtuluş Bulvarı (Ambulans Yolunu) kullanmaları gerektiği bildirildi.
 

Bu haber toplam 428 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın"11 Mart 2017 Cumartesi 10:12
  • Başkanlar birlikte davet etti10 Mart 2017 Cuma 15:23
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Kocaeli'de burayı da açacak10 Mart 2017 Cuma 13:00
  • MHP’nin referandum şarkısı Türkücüoğlu kardeşlerden10 Mart 2017 Cuma 11:30
  • Turkcell Gebze Veri Merkezi'ne giren askerlerden çarpıcı ifadeler10 Mart 2017 Cuma 09:46
  • Yelken Kafe ortaya çıktı09 Mart 2017 Perşembe 22:52
  • İzmit'in yürüyüş, toplanma,miting güzergahı açıklandı09 Mart 2017 Perşembe 17:22
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret davasında karar09 Mart 2017 Perşembe 16:10
  • Çolakoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na tepki09 Mart 2017 Perşembe 15:09
  • Muhtarlarla ‘Evet’ buluşması09 Mart 2017 Perşembe 14:55
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • Digitürk dünyasının kapılarını merhaba paketiyle aralayın
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti