Dikkat! İzmit'teki bu caddeye park etmek artık yasak

İzmit’in araç yoğunluğu bakımından en işlek caddesi olan Leyla Atakan, daha önce tek yönlü hale getirilmişti. Buna rağmen trafikte sıkışıklıklar oluyordu. 7 Kasım itibarıyla bu caddede parklanma da yasaklandı. Caddeye, yol boyunca parkın yasak olduğunu gösteren tabelalar çakıldı ve yasak anonslarla bildirildi. Ancak tabelaları fark ederek ya da etmeyerek yol kenarına park eden araçlar çekici yardımı ile çekildi. Büyükşehir Belediyesi’nin trafik zabıtaları bu caddelere park eden araçların sürücülerini uyardı, sürücülerine ulaşılamayan araçlara hem ceza kesildi, hem de araçları çekiciyle yoldan kaldırıldı. Mobil EDS aracı ve çekiciler caddede dolaşmaya devam ediyor. Öte yandan, buraya parkomat yani ücretli otopark önerisinde bulunulacağı bilgisine ulaşıldı.

