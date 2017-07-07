  • BIST 100.627
  • Altın 142,735
  • Dolar 3,6300
  • Euro 4,1436
  • Kocaeli 20 °C

Dikkat! Kocaeli istikameti tamamen kapanacak

»
Dikkat! Kocaeli istikameti tamamen kapanacak
İstanbul Emniyeti, CHP’nin gerçekleştirdiği "Adalet Yürüyüşü"kapsamında cuma, cumartesi ve pazar günü trafiğe kapanacak yolları açıkladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından gerçekleştirilen “Adalet Yürüyüşü” ile ilgili olarak alınan tedbirler kapsamında 7 Temmuz Cuma gününden 9 Temmuz Pazar gününe kadar trafiğe kapanacak yolları açıkladı.

Alınan trafik önlemlerine ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“7 Temmuz Cuma günü D-100 Çayırova TEM bağlantı yolundan Tuzla İçmeler Köprüye kadar kuzey yol ve kuzey yanyolun (İstanbul istikameti) tamamı ve bu yola çıkan bütün bağlantı yolları trafiğe kapatılacaktır. D-100 Pendik Tersane Köprüden D-100 Çayırova TEM bağlantı yoluna kadar olan güney yolun tamamı (Kocaeli istikamet) ve Güney yola çıkan bütün bağlantı yolları trafiğe kapatılacaktır. TEM otoyolu alternatif olarak kullanılacaktır..” 

CUMARTESİ GÜNÜ TRAFİĞE KAPANAN YOLLAR
Yürüyüş kapsamında cumartesi sabah 05.00’dan itibaren ise, “D-100 Tuzla Piyade Okulu Köprüden D-100 Tersane Köprüye kadar olan Kuzey yolun ve Kuzey Şifa Mahallesi yanyolun (İstanbul istikameti) tamamı trafiğe kapatılacaktır. D-100 Tersane Köprüden Tuzla Piyade Okulu Köprüsüne kadar olan Güney yolun tamamı trafiğe kapatılacaktır. Pendik Tersane Köprüden Kartal Kumcular Sanayi Caddesi Köprüsüne kadar olan Kuzey ve Güney Yolun tamamı ve bu yola bağlanan tüm bağlantı yolları trafiğe kapatılacaktır. TEM otoyolu alternatif olarak kullanılacaktır” denildi.

PAZAR GÜNÜ TRAFİĞE KAPANAN YOLLAR
Açıklamada pazar günü kapatılacak yollar için ise şöyle denildi:
“Pazar günü Pendik Sahil yolu İDO önü kavşaktan Maltepe sahil Büyükyalı Köprüsüne kadar olan Kuzey ve Güney yollar ile bu yola çıkan bağlantı yollarının tamamı trafiğe kapatılacaktır. TEM otoyolu, D-100 Karayolu ve minibüs yolu alternatif olarak kullanılabilecektir.”

Bu haber toplam 2361 defa okunmuştur
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Van'dan acı haber06 Temmuz 2017 Perşembe 10:04
  • İçişleri Bakanlığı 100 kaymakam adayı alacak06 Temmuz 2017 Perşembe 09:43
  • AK Parti'den OHAL açıklaması05 Temmuz 2017 Çarşamba 22:51
  • 4.800 delege için istişare başladı05 Temmuz 2017 Çarşamba 21:37
  • Gebze Temmuz Meclisi yapıldı05 Temmuz 2017 Çarşamba 16:51
  • FETÖ'den tutuklu emniyet müdürü kendini böyle savundu05 Temmuz 2017 Çarşamba 16:07
  • Bayram öncesi flaş karar! ‘Kesimi yasaklandı’05 Temmuz 2017 Çarşamba 13:45
  • İzmit Körfezi’ne havadan karadan denetim05 Temmuz 2017 Çarşamba 13:00
  • Bakan Müezzinoğlu'ndan kıdem tazminatı açıklaması05 Temmuz 2017 Çarşamba 11:28
  • Tek maddelik meclis05 Temmuz 2017 Çarşamba 11:23
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti