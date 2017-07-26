Dikkat! Kocaeli'nin bu ilçelerinde elektrik kesintisi var (27 Temmuz 2017)

SEDAŞ, Kocaeli'nin birçok ilçesindeki mahalle ve köylerde elektrik kesintisi yapacak.

27 Temmuz Perşembe günü yapılacak planlı kesintilerin yerleri ve saatleri şöyle: DARICA 27/07/2017 12:30 14:00 Güvenlik gereği enerji kesintisi Bayramoğlu Mah. Muz Sok., Ihlamur Sok., Nar Sok., Güruf Sok., Yakup Kefeli Sok., İğde Sok., Plaj Cad., Pelin Cad. TR9020 TÜM AG ÇIKIŞLAR GEBZE MERKEZ 27/07/2017 13:00 16:00 Güvenlik gereği enerji kesintisi Barış Mah. 1846. Sok., 1845. Sok., 1849/1. Sok., 1850. Sok., 1847/1. Sok., 1848/1. Sok., 1847. Sok., 1849. Sok., 1844. Sok., 1842. Sok., 1860. Sok., 1852. Sok., 1851. Sok., 1853. Sok., 1854. Sok., 1853/1. Sok., 1856. Sok., 1855. Sok., 1854/1. Sok., 1857. Sok., Hayri Macar Cad., Yahya Kemal Bayatlı İlk Öğretim Okulu TR10320 TÜM AG ÇIKIŞLAR GEBZE MERKEZ 27/07/2017 08:30 12:00 A.G. şebeke yatırım çalışması Gaziler Mah. 1718. Sok., 1719. Sok., 1716. Sok., 1720. Sok., Issıkgöl Cad., Askeriye Yolu TR10143 A KOLU DİLOVASI 27/07/2017 13:00 16:00 Güvenlik gereği enerji kesintisi Hatipler Köyü, Hatipler Köyü Cami Sok., Çeşme Altı Sok., Derya Sok., Karga Pınar Sok., Köy Yeri Sok., Kumlu Sok., Okul Sok., Tepe Harman Sok., Tütün Sok TR8512 TÜM AG ÇIKIŞLAR DİLOVASI 27/07/2017 13:00 16:00 Güvenlik gereği enerji kesintisi Hatipler Köyü, Hatipler Köyü Cami Sok., Çeşme Altı Sok., Derya Sok., Karga Pınar Sok., Köy ,Yeri Sok., Kumlu Sok., Okul Sok., Tepe Harman Sok., Tütün Sok. TR8512 TÜM AG ÇIKIŞLAR DİLOVASI 27/07/2017 09:00 17:00 A.G. şebeke yatırım çalışması Orhangazi Mah. 240/1. Sok., 240/2. Sok., 240/3. Sok., 232/3. Sok., Geylani Cad. TR8017 B KOLU KANDIRA 27/07/2017 09:00 17:00 3. Şahıs bakım ve onarım çalışması Kefken Köyü, Cebeci Köyü, ,,Kardeşler Yapı,İSU,KKK Motor.,Yalçın ,Arıtma,Aydınlatma,Akça İnş.,Kıyı ,,,,,Emn.,,,,,,,,,TR6004 KH5030, KANDIRA 27/07/2017 09:00 10:00 3. Şahıs camper sökme çalışması Cebeci Köyü, Kefken Köyü, ,,Kardeşler Yapı,İSU,KKK Motor.,Yalçın ,Arıtma,Aydınlatma,Akça İnş.,Kıyı ,,,,,Emn.,,,,,,,TR6004 KH5030 KANDIRA 27/07/2017 17:00 18:00 3. Şahıs camper bağlama çalışması Kefken Köyü, Cebeci Köyü, ,,Kardeşler Yapı,İSU,KKK Motor.,Yalçın ,Arıtma,Aydınlatma,Akça İnş.,Kıyı DERİNCE 27/07/2017 09:00 14:00 Bakım onarım ve yenileme çalışması ,Çınarlı Mah. Koruiçi Sok., Atatürk Cad., Elif Sok., Kırman Sok., Rüya Sok., Kırcalı Sok., Ömür Sok., Solmaz Sok., Göksel Sok., 7. Sok., 10. Sok., Uygur Sok., Hoşgör Sok., Yunus Emre Sok. BAŞİSKELE 27/07/2017 09:00 18:00 A.G. şebeke yatırım çalışması Körfez Mah. Kurdoğlu Cad., Kurdoğlu Cad., Mareşal Mareşalfevzi Çakmak Cad., ,, ,Güçlüler Sk.,Dere Kıyı Sk.,, TRP2595 B kolu KARTEPE 27/07/2017 09:00 16:00 O.G. şebeke yatırım çalışması Hacı Halim Mah. Çuhane Cad., Çuhane Cad., Gaziler Mah. Atatürk Cad., Yılmaz Sok., ,,Salim Dervişoğlu Cad.,Alper Sk.,Ezgi Sk.,Pakmaya ,Deprem ,lojmanları,Ar ,Metal,Fatma Esin,Spectrum,Karaval metal,Temizsan ,Deterjan,TÜV ,araç M.,Şanlı ,Dekor,TGB Oto,Dytect,Kullar Fidan,,TR1926 KH7134,KH7135,,, KÖRFEZ 27/07/2017 09:00 17:00 O.G. şebeke yatırım çalışması Cumhuriyet Mah. Güvenli Sok., Selvi Sok., Kavacık Sok., Çarşı Cad., Çarşı Mah. Seyrantepe Sok., Kalender Sok., ,TRP5254 , KÖRFEZ 27/07/2017 09:00 17:00 A.G. şebeke yatırım çalışması- Yukarı Hereke Mah. Tufan Dede Sok., Cumhuriyet Mah. Tufan Sok., Nergiz Sok., Ülkü Sok., Kızılca Sok., Kum Sok., Ova Sok., Çamlıca Sok., Kamer Sok., ,trp5252 b kolu,

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