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Dikkat! Kocaeli'nin bu ilçelerinde elektrik kesintisi var (27 Temmuz 2017)

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Dikkat! Kocaeli'nin bu ilçelerinde elektrik kesintisi var (27 Temmuz 2017)
SEDAŞ, Kocaeli'nin birçok ilçesindeki mahalle ve köylerde elektrik kesintisi yapacak.

27 Temmuz Perşembe günü yapılacak planlı kesintilerin yerleri ve saatleri şöyle:

DARICA    27/07/2017    12:30    14:00    Güvenlik gereği enerji kesintisi   Bayramoğlu Mah. Muz Sok., Ihlamur Sok., Nar Sok., Güruf Sok., Yakup Kefeli Sok., İğde Sok., Plaj Cad., Pelin Cad. TR9020 TÜM AG ÇIKIŞLAR

GEBZE MERKEZ    27/07/2017    13:00    16:00    Güvenlik gereği enerji kesintisi Barış Mah. 1846. Sok., 1845. Sok., 1849/1. Sok., 1850. Sok., 1847/1. Sok., 1848/1. Sok., 1847. Sok., 1849. Sok., 1844. Sok., 1842. Sok., 1860. Sok., 1852. Sok., 1851. Sok., 1853. Sok., 1854. Sok., 1853/1. Sok., 1856. Sok., 1855. Sok., 1854/1. Sok., 1857. Sok., Hayri Macar Cad., Yahya Kemal Bayatlı İlk Öğretim Okulu TR10320 TÜM AG ÇIKIŞLAR

GEBZE MERKEZ    27/07/2017    08:30    12:00    A.G. şebeke yatırım çalışması Gaziler Mah. 1718. Sok., 1719. Sok., 1716. Sok., 1720. Sok., Issıkgöl Cad., Askeriye Yolu TR10143 A KOLU

DİLOVASI    27/07/2017    13:00    16:00    Güvenlik gereği enerji kesintisi Hatipler Köyü, Hatipler Köyü Cami Sok., Çeşme Altı Sok., Derya Sok., Karga Pınar Sok., Köy Yeri Sok., Kumlu Sok., Okul Sok., Tepe Harman Sok., Tütün Sok TR8512 TÜM AG ÇIKIŞLAR

DİLOVASI    27/07/2017    13:00    16:00    Güvenlik gereği enerji kesintisi Hatipler Köyü, Hatipler Köyü Cami Sok., Çeşme Altı Sok., Derya Sok., Karga Pınar Sok., Köy ,Yeri Sok., Kumlu Sok., Okul Sok., Tepe Harman Sok., Tütün Sok. TR8512 TÜM AG ÇIKIŞLAR

DİLOVASI    27/07/2017    09:00    17:00    A.G. şebeke yatırım çalışması Orhangazi Mah. 240/1. Sok., 240/2. Sok., 240/3. Sok., 232/3. Sok., Geylani Cad. TR8017 B KOLU

KANDIRA    27/07/2017    09:00    17:00    3. Şahıs bakım ve onarım çalışması Kefken Köyü, Cebeci Köyü, ,,Kardeşler Yapı,İSU,KKK Motor.,Yalçın ,Arıtma,Aydınlatma,Akça İnş.,Kıyı ,,,,,Emn.,,,,,,,,,TR6004 KH5030,

KANDIRA    27/07/2017    09:00    10:00    3. Şahıs camper sökme çalışması  Cebeci Köyü, Kefken Köyü, ,,Kardeşler Yapı,İSU,KKK Motor.,Yalçın ,Arıtma,Aydınlatma,Akça İnş.,Kıyı ,,,,,Emn.,,,,,,,TR6004 KH5030

KANDIRA    27/07/2017    17:00    18:00    3. Şahıs camper bağlama çalışması Kefken Köyü, Cebeci Köyü, ,,Kardeşler Yapı,İSU,KKK Motor.,Yalçın ,Arıtma,Aydınlatma,Akça İnş.,Kıyı 

DERİNCE    27/07/2017    09:00    14:00    Bakım onarım ve yenileme çalışması ,Çınarlı Mah. Koruiçi Sok., Atatürk Cad., Elif Sok., Kırman Sok., Rüya Sok., Kırcalı Sok., Ömür Sok., Solmaz Sok., Göksel Sok., 7. Sok., 10. Sok., Uygur Sok., Hoşgör Sok., Yunus Emre Sok.

BAŞİSKELE    27/07/2017    09:00    18:00    A.G. şebeke yatırım çalışması Körfez Mah. Kurdoğlu Cad., Kurdoğlu Cad., Mareşal Mareşalfevzi Çakmak Cad., ,, ,Güçlüler Sk.,Dere Kıyı Sk.,, TRP2595 B kolu

KARTEPE    27/07/2017    09:00    16:00    O.G. şebeke yatırım çalışması Hacı Halim Mah. Çuhane Cad., Çuhane Cad., Gaziler Mah. Atatürk Cad., Yılmaz Sok., ,,Salim Dervişoğlu Cad.,Alper Sk.,Ezgi Sk.,Pakmaya ,Deprem ,lojmanları,Ar ,Metal,Fatma Esin,Spectrum,Karaval metal,Temizsan ,Deterjan,TÜV ,araç M.,Şanlı ,Dekor,TGB Oto,Dytect,Kullar Fidan,,TR1926 KH7134,KH7135,,,

KÖRFEZ    27/07/2017    09:00    17:00    O.G. şebeke yatırım çalışması Cumhuriyet Mah. Güvenli Sok., Selvi Sok., Kavacık Sok., Çarşı Cad., Çarşı Mah. Seyrantepe Sok., Kalender Sok., ,TRP5254 ,

KÖRFEZ    27/07/2017    09:00    17:00    A.G. şebeke yatırım çalışması- Yukarı Hereke Mah. Tufan Dede Sok., Cumhuriyet Mah. Tufan Sok., Nergiz Sok., Ülkü Sok., Kızılca Sok., Kum Sok., Ova Sok., Çamlıca Sok., Kamer Sok., ,trp5252 b kolu,

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