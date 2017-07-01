Dikkat! Kocaeli'nin bu ilçelerinde elektrikler kesilecek (2 Temmuz 2017)

SEDAŞ, Kocaeli'nin birçok ilçesindeki mahalle ve köylerde yarın (pazar)elektrik kesintisi yapacak.

Yapılacak planlı kesintilerin yerleri ve saatleri şöyle: ÇAYIROVA 02/07/2017 09:00 09:45 3. Şahıs camper sökme çalışması Sekerpınar Mahallesı Mah. Fırat Sok., Meltem Sok., Begonya Sok., Balcılar Sok., Mandıra Sok., Nurgül Sok., Buket Sok., Türkcan Sok., Berrak Sok., Özb...

ÇAYIROVA 02/07/2017 09:00 16:55 3. Şahıs fiziki irtibat çalışması Sekerpınar Mahallesı Mah. Fırat Sok., Meltem Sok., Begonya Sok., Balcılar Sok., Mandıra Sok., Nurgül Sok., Buket Sok., Türkcan Sok., Berrak Sok. ÇAYIROVA 02/07/2017 16:00 16:55 3. Şahıs camper bağlama çalışması Sekerpınar Mahallesı Mah. Fırat Sok., Meltem Sok., Begonya Sok., Yörük Sok., Yazgülü Sok., Yonca Sok., Balcılar Sok., Mandıra Sok., Nurgül Sok., ÇAYIROVA 02/07/2017 09:00 16:55 3. Şahıs fiziki irtibat çalışması Sekerpınar Mahallesı Mah. Çamlıca Sok., Nurgül Sok., Anadolu Cad. TR7527 A KOLU DARICA 02/07/2017 09:00 16:55 3.Şahıs Kabul Eksiklikleri Tamamlanması Abdi İpekçi Mah., Bağlarbaşı Mah., Fevzi Çakmak, GEBZE MERKEZ 02/07/2017 09:00 16:55 3.Şahıs Kabul Eksiklikleri Tamamlanması Sıra Söğütler Mah., Eskihisar Köyü, Kazım Karabekir, İsu, Fevzi Çakmak İsu, Darıca Dializ Merkezi, Darıca Kışlası ,Tamamı, NBilen, Farabi Devlet Hast... GEBZE GEBZE MERKEZ 02/07/2017 09:00 09:30 3. Şahıs camper sökme çalışması İstasyon Mah. 1405. Sok., 1405/1. Sok., 1404. Sok., 1403. Sok., 1403/1. Sok., 1402. Sok., 1401. Sok., 1403/2. Sok., 1406/1. Sok., 1406. Sok., 1407. So...

30832 GEBZE GEBZE MERKEZ 02/07/2017 09:00 16:55 3. Şahıs fiziki irtibat çalışması İstasyon Mah. 1405. Sok., 1405/1. Sok., 1404. Sok. GEBZE MERKEZ 02/07/2017 16:25 16:55 3. Şahıs camper bağlama çalışması İstasyon Mah. 1405. Sok., 1405/1. Sok., 1404. Sok., 1403. Sok., 1403/1. Sok., 1402. Sok., 1401. Sok., 1403/2. Sok., 1406/1. Sok., 1406. Sok., 1407. Sok., 1408. Sok., 1409. Sok., 1410. Sok., 1411. Sok., 1412. Sok., 1409/2. Sok., 1414/1. Sok., 1413. Sok., 1414. Sok., 1415. Sok., 1416. Sok., 1417. Sok., 1418. Sok., 1419. Sok., 1420. Sok., 1420/1. Sok., 1422. Sok., 1423. Sok., 1423/1. Sok., 1422/1. Sok., 1430. Sok., 1429. Sok., 1456. Sok., 1427/1. Sok., 1428. Sok., 1424. Sok., 1425/1. Sok., 1426. Sok., 1432. Sok., 1431. Sok., 1436. Sok., 1434. Sok., 1435. Sok., 1433. Sok., 1437. Sok., 1438/2. Sok., 1441. Sok., 1442. Sok., 1426/2. Sok., 1426/1. Sok., 1426/3. Sok., 1438. Sok., 1438/1. Sok., 1439. Sok., 1444/1. Sok., 1443. Sok., 1447. Sok., 1448. Sok., 1452. Sok., 1445/3. Sok., 1445/4. Sok., 1445/5. Sok., 1445/6. Sok., 1445/7. Sok., 1445/8. Sok., 1445/9. Sok., 1445/11. Sok., 1445/12. Sok., 1445/17. Sok., 1460. Sok., İstasyon Cad., Birlik Cad., Güney Yanyol Cad., Polatkan Cad., Esatbey Cad., Şehit Şehitmücahit Okur Cad., Beyazıt Cad., Tatlıkuyu Mah. 1308/4. Sok., 1308/6. Sok., 1301. Sok., 1301/2. Sok., 1301/3. Sok., 1301/4. Sok., 1302. Sok., 1302/1. Sok., 1302/2. Sok., 1302/3. Sok.,Diliskelesi Mahallesi Kısmen711 Sk., 710 Sk., 709 Sk., 708 Sk., 712 Sk., 714 ,Sk., 710 Sk., 710/1 Sk., 713 Sk., 701 Sk., 712/2 Sk., 713/1 Sk., 713/2 Sk., ,713/3 Sk., 715 Sk., 716 Sk., 718 Sk., 719 Sk., 720 Sk., 721 Sk., 721/1 Sk., ,721/2 Sk., 721/3 Sk., 721/4 Sk., 751 Sk., 752 Sk., 714/1 Sk., 714/2 Sk., 714/3 ,Sk. 714/4 Sk., 719 Sk., 717 Sk., 712/3 Sk., 712/1 Sk., 726 Sk., 724/1 Sk., 724 ,Sk., 723 Sk., 723/1 Sk., 725 Sk., 726 Sk., 714 Sk., 712 Sk., 711 Sk., 710 Sk., ,709 Sk., 708 Sk., 708/1 Sk., 707/1 Sk., 707 Sk., 701 Sk., 706 Sk., 706/1 Sk., 705 Sk., 729 Sk., 729/2 Sk., 728 Sk., 729/1 Sk., 722 Sk., 702/3 Sk., 702 Sk., 701/1 Sk., 703 Sk., 702/2 Sk., 701 Sk., 724/2 Sk., 723 Sk., 733 Sk., 704/1 Sk., 704/2 Sk., 730 Sk., 730/1 Sk., 735/3 Sk., 738 Sk., 739 Sk., 739/1 Sk., 734 Sk., 740 Sk., 735 Sk., 739/2 Sk., 734/4 Sk., 732/1 Sk. 732/2 Sk., 724/1 Sk., 730/1 Sk., 730/2 Sk., 734 Sk., 734/2 Sk., 735 Sk., 736 Sk., 735/3 Sk., 738 Sk., 734 Sk., 739/1 Sk., 735 Sk., 739/2 Sk., 734/3 Sk., 732/2 Sk., 734 Sk., 739/1 Sk., 735/2 Sk., 734/4 Sk., 732 Sk., 732/4 Sk., 727 Sk., 732/5 Sk., ve bağlı sokaklar, Kazım Karabekir Cad., Cumhuriyet Cad., Saidi Nursi Cad., Saygın Cad., Can Gülmen İlk Okulu, Muallim Köy Kısmen, Sahil Cad., Soğuk Su Cad., Deniz Cad., Eskihisar Köyü Kısmen, Eskihisar Sahil Parkı, Bağlarbaşı Mah. Salkım Sk., Fetih Sk., Kartal Sk., Yakut Sk., Seyran Sk., Saka Sk., Bahçe Sk., Bölük Sk., Asil Sk., Gülbanu Sk., Erenler Sk. Seyran Sk., Sağlam Sk., Rıza Sk., Kenar Sk., Fani Sk., İlkin Sk., Bilim Sk., Söğütlü Sk., Eser Sk., Sabır Sk., Bayraklı Sk., Elvan Sk., Dumanbey Sk., Kenar Sk., Bahtiyar Sk., Beyit Sk., Sağlam Sk., Kadife Sk., Emre Sk., Seyran Sk., Çetin Sk., Kenar Sk., Fani Sk., Eser Sk., Elvan Sk., Evrim Sk., Tuğba Sk., Güngör Sk., Yakut Sk., Çetin Sk., Fani Sk., Evrim Sk., Tuğba Sk., Yardım Sk., Cedit Sk., Esra Sk., Ecehan Sk., Evliya Sk., İnanç Sk., Esengül Sk., İtina Sk., Eldem Sk., Gürcan Sk., Atakan Sk., Aysun Sk., Bayrak Tepe Sk., Öztürk Sk., Ayaz Sk., Bülent Sk., Kenar Sk., Rıza Sk., Erkin Sk., İrem Sk., Özgün Sk., Ateş Sk., Oben Sk., İrem Sk., Topçu Sk., Nurşeni Sk., Özgün Sk., Mücahide Sk., Eylem Sk., Gören Sk., Ramazan Sk., Ezgi Sk., İstanbul Sk., Oben Sk., Özge Sk., Ogün Sk., Öztürk Sk., Ahududu Sk. Sokullu Cad., İstasyon Cad., Çetin Emeç Cad., Kazım Karabekir Mah., Emrah Sk., Niyet Sk., Şair Sk., Haktan Sk., Murtaza Sk., Niyet Sk., Beylik Sk., Güray Sk., Yenidevir Sk., Ülkü Sk., Dadaş Sk., Turan Sk., Deva Sk., Bilgen Sk., Yerli Sk., Beylik Sk., Yenigün Sk., Vefa Sk., Miraç Sk., Sıtkı Sk., Atmaca Sk., Ülkü Sk., Endülüs Sk., Levent Sk., Damar Sk., Dinamit Sk., Deva Sk., Dadaş Sk., Muharrem Sk., Turan Sk., Hazan Sk., Feride Sk., Kadı,. Sokullu Cad., İnönü Cad., Ressam Hamdi Bey İ.Ö.O., Kazım Karabekir İsu, YHT, Polisan Fabrikası Yanı, Dilovası, Kocaeli Döküm, Otoyol Hizmetler, Körfez Köprüsü, Körfez Köprüsü2, Seta İnş, Belde Liman, Yener Asfalt, Belde Liman2, Çakar Kereste, Astaldı Şantiye, Botaş DM, Tev Türkeş İnan Lisesi, Tübitak Bilgem Tamamı, Marshall Tesisleri, Eskihisar Macera Parkı, Atabay, Demirtaş Tekstil, Ukae, Açık Saha, Old Castle, Liva Ekmek Fırını, Asf, Duman Kaya, Demirtaş Akaryakıt İSKELE TM GH8065 DARICA 2 CANPER KAPAMA İÇİN ENERJİ KESİNTİSİ GEBZE MERKEZ 02/07/2017 10:00 13:00 3. Şahıs fiziki irtibat çalışması Cumhuriyet Mah. İstanbul Cad., İstanbul Cad., Beylikbağı Mah. 324. Sok., 326/2. Sok., Yavuz Selim Cad., Köşklü Çeşme Mah. 560/3. Sok., 560. Sok., 563. Sok., 566. Sok., 569. Sok., 567. Sok., 572/1. Sok., 572. Sok., 576. Sok., 562. Sok., 559. Sok., 558/2. Sok., 558/1. Sok., Topçular Cad., Yeni Bağdat Cad., ,Kale Balata, Otomotiv, Sunchecımal, Kondaş, Akkardan TR1, AkkardanTR2, Makina ,Takım, Omco İstanbul Kalıp, Feniş, Ömür Çelik A.Ş., Hisar Demir Tamamı, Hamas, ,,Pimaş Plastik Tamamı, Man Filtre, Sarmakina, Kadırga, Uhud Metal, Holsan ,,Tarım, Ahmet Müsellimoğlu, Ben Isı, Aysel İnşaat, Kılıçoğlu Makina, Gum Gum ,İnşaat, Akplas, Berta, Güzel İş ,Porselen, Safaş, Kardem Demir, Rme Arşiv, ,Silvan Sanayi, Olimpia Cam Tamamı, Koçsan, Feniş Teknik ve Sistem Ürünleri, ,Moston, Alka, Eltesan, Starcool Soğutma, Karataş, Tabela Türk, Ondo, Sofonou, Kale Alınay, Müsellimoğlu Tamamı, Pimtaş Tamamı, Metal Form, Bese Yemek, Çamlıca, Mitsubishi, Teknodak, Çeşme Unlu Mamülleri, Nazer , Görtan, Gensa Kimya, Aysen Kanepe, Selami Berber, Kartallar Boya, Türk Öz İnşaat, Kuriş Entegre, Kuroğulları, Mono Optik, Erhal, Telteks Kablo, Zırhlıoğlu, Politeknik, Tema Alüminyum, Nurtektekstil, İso Teknik, İlde Kimya, İldeş Kimya, Che Metal, Ak Plast, Sep Kimya, Güven Ofset, Ateş Metal, İslamoğlu Metal, Emek Pazarlama, Çağdaş Boya, Er Makine, Costeraerosol DM10181 GH9126 SANAYİ 2 ÇIKIŞI KÖRFEZ 02/07/2017 09:00 17:00 O.G. şebeke yatırım çalışması Yavuz Yavuzsultan Selim Mah. Erdoğan Sok., Zafer Cad., Zafer Mah. Çetin Sok., Candan Sok., Badem Sok., Erdemirci Sok., Seda Cad., Bayraktar Cad., Yavuz Yavuzsultan Selim Mah., ,,YILDIZ MOBİLYA DEKOR TRP5013, ÖZEL ÇAMLITEPE HASTANESİ TR5014 KARAYOLLARI ,,,,TR5015 TRP5078 KARAY.,,,,TR5003 KH8105 ,

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