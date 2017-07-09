Dikkat! Kocaeli'nin bu ilçelerinde elektrikler kesilecek

Yapılacak planlı kesintilerin yerleri ve saatleri şöyle:
DARICA
Saat 09.00 – 17.00: Emek Mah. Karayel Sok., Şener Sok., Ülker Sok., Kemalpaşa Cad., Gazi Paşa Cad., 100. Yıl Cad., Karacabey Cad.
GEBZE
Saat 09.00 – 10.00: Osman Yılmaz Mah. 634/4. Sok., 634/5. Sok., 634/1. Sok., 635/1. Sok., 635. Sok., 637. Sok., 638. Sok., 641. Sok., 645. Sok., 633/1. Sok., 633. Sok., 634. Sok., 634/2. Sok., 634/4. Sok., 633/2. Sok., 621/1. Sok., 632/1. Sok., 633/3. Sok., 639. Sok., 637. Sok., 636. Sok., 607/1. Sok., 607. Sok., İstanbul Cad., İstasyon Cad., ,Gebze Devlet Hastanesi Tamamı, Fesa Hotel, Konak Hastanesi Tamamı
Saat 09.00 – 17.00: Osman Yılmaz Mah. 641. Sok., 638. Sok., 637. Sok., 636. Sok., 640. Sok., 639/1. Sok., 634. Sok., 645. Sok., 639. Sok., 634/1. Sok., 635/1. Sok., 635. Sok., 634/2. Sok., 634/4. Sok., 634/5. Sok., 633/2. Sok., 633. Sok., 633/1. Sok., 633/3. Sok.
DİLOVASI
Saat 08.00 – 15.55: Köseler Köyü
KANDIRA
Saat 09.00 – 18.00: Ahmethacılar Köyü, Kaymaz Erikli Köyü, Pirceler Köyü, Sarıkocalar, Kısalar, Terziler, Güvercinlik, Ambarcı, Tepebaşı, Yenice, Çavuşoğlu, Düğmeciler, Hayvan Barınağı
Saat 09.00 – 17.00: Terziler Köyü, Boşnaklar Köyü
BAŞİSKELE
Saat 09.00 – 18.00: Yuvacık Yakacık Mah., Servetiye Cami Köyü, Servetiye Karşı Köyü, Hacı Haliller Mah., Dere Mah., Aksığın Köyü, Kazandere Köyü, Tepecik Köyü, Serindere Köyü, Kanlıdere Köyü
KÖRFEZ
Saat 09.00 – 18.00: Yavuzsultan Selim Mah. Erdoğan Sok., Zafer Cad., Çetin Sok., Candan Sok., Badem Sok., Erdemirci Sok., Seda Cad., Bayraktar Cad.
İZMİT
Saat 09.00 – 13.00: Yeşilova Mah. Ece Sok., Hünkar Sok., Turan Güneş Cad.
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