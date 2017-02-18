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Dikkat! O güzergâhlar değişti

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Dikkat! O güzergâhlar değişti
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı tarafından, Gebze’deki otobüs hatlarında yeni güzergah ve düzenleme yapıldı.

Hat 397 TEPECİK-KÖSELER-DEMİRCİLER-OTOGAR-GEBZE
Gebze ilçesi Tepecik, Köseler,  Demirciler ve Tavşanlı mahallelerinde oturan vatandaşların, Gebze merkeze ulaşımlarının sağlanması amacıyla sistemde kayıtlı 397 no.lu pasif hat faaliyete geçirilerek “397 - Gebze - Otogar - Demirciler - Köseler - Tepecik” tabelası ile yenilenen güzergahında çalışmaya başlayacaktır.

GEBZE - TEPECİK İSTİKAMETİ : 1112 Sk. – Menzilhane Cd. – 1115 Sk. – Hükümet Cd. – Anibal Cd. – Gebze Avm – Yanyol – D100 – Terminal Cd.(Otogar) – D100 – Tavşanlı – Atatürk Cd. – Konak Cd. – Demirciler – 4. Cd. – Köseler – İstanbul Cd. – Tepecik Meydan

Tepecik - Gebze İstikameti : Tepecik Meydan – İstanbul Cd. – Köseler – 4. Cd. – Demirciler – Konak Cd. – Atatürk Cd. – Tavşanlı – D100 –Terminal Cd. (Otogar) – Hükümet Cd. – İlyasbey Cd. – 1110 Sk. – Menzilhane Cd. – 1112 Sk.
Yeni güzergah uygulaması 20 Şubat 2017 Pazartesi gününden itibaren başlayacaktır.

Hat 499  TAVŞANLI-OTOGAR-GEBZE
Gebze ilçesi Tavşanlı Mahallesi’nde oturan vatandaşların Gebze merkeze ulaşımlarının, çalışan araç sayısı arttırılarak yarım saate bir olacak şekilde daha sık sağlanması amacıyla yeni sefer saatleri ve güzergah düzenlemesi yapılmıştır.

GEBZE - TAVŞANLI İSTİKAMETİ : 1112 Sk. – Menzilhane Cd. – 1115 Sk. – Hükümet Cd. – Anibal Cd. – Gebze Avm – Yanyol – D100 –Terminal Cd.(Otogar) – D100 – Atatürk Cd. - Tavşanlı Meydan
Tavşanlı - Gebze İstikameti : Tavşanlı Meydan – Atatürk Cd. – D100 – Doğu Kavşağı – Terminal Cd. (Otogar) – Hükümet Cd. – Anibal Kavşağı –İlyasbey Cd – 1110 Sk. – Menzilhane Cd. – 1112 Sk.
Yeni güzergah uygulaması 20 Şubat 2017 Pazartesi gününden itibaren başlayacaktır.
 

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