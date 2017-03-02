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Dikkat! O süre uzatıldı

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Dikkat! O süre uzatıldı
Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK), prim ödeme yükümlülerinin mağduriyetlerini önlemek amacıyla son ödeme günü 28 Şubat Salı günü olan prim ve diğer tüm alacakların tahsilat işlemlerinin 7 Mart Salı gün sonuna kadar uzatıldığı bildirildi.

SGK'dan yapılan yazılı açıklamada, 28 Şubat'ta kurumla prim tahsilat anlaşması olan bankaların, SGK tahsilat sistemleriyle iletişiminde sıkıntılar yaşandığı ve prim tahsilatlarında aksaklıklar oluştuğu belirtildi. 

Açıklamada, "Prim ödeme yükümlülerimizin mağduriyetlerini önlemek amacıyla son ödeme günü 28 Şubat Salı günü olan prim ve diğer tüm alacakların tahsilat işlemleri, 7 Mart Salı günü sonuna kadar uzatılmış olup bu tarihe kadar yapılacak söz konusu ödemeler yasal süresi içinde yapılmış sayılacaktır." ifadelerine yer verildi. 

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