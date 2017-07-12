Dikkat! Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazaları temmuzda zirve yapıyor

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği temmuz ayı, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının en fazla gerçekleştiği ay olarak istatistiklere geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerinden derlenen bilgiye göre, geçen yıl 1 milyon 182 bin 491 trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 997 bin 363'ü maddi hasarlı, 185 bin 128'i ise ölümlü-yaralanmalı trafik kazası oldu.

Geçen yıl ölümlü yaralanmalı trafik kazası sonucunda 3 bin 493 kişi kaza yerinde, 3 bin 807 kişi ise yaralanıp, sağlık kuruluşlarına sevk edildikten sonra 30 gün içinde hayatını kaybetti. Kazalarda ölenlerin yüzde 77,9'unun erkek, yüzde 22,1’inin kadın, yaralananların ise yüzde 69,3'ünün erkek, yüzde 30,7'sinin kadın olduğu görüldü.

2 KAZADAN 1'İ OTOMOBİLLE OLDU

Geçen yılki ölümlü-yaralanmalı trafik kazasına karışan toplam 295 bin 727 taşıtın yüzde 52,1'i otomobil, yüzde 15,7’si motosiklet, yüzde 15,7’si kamyonet, yüzde 3,1’i minibüs, yüzde 2,9’u kamyon oldu.

İŞTE TEMMUZ RAKAMLARI

Ölümlü-yaralanmalı kazaların aylara göre dağılımına bakıldığında, temmuz yüzde 10,7 pay ile en fazla kazanın meydana geldiği ay olarak dikkati çekti. Temmuz ayı, 2015 ve 2014 yıllarında da ilk sırada yer aldı.

Geçen yılki 19 bin 857 ölümlü-yaralanmalı trafik kazasında 916 kişi, 2015'te ise 20 bin 49 kazada 902 kişi, 2014'te de 16 bin 872 kazada 440 kişi temmuz aylarında hayatını kaybetti.

AŞIRI SICAKTA REFLEKSLER ZAYIFLIYOR

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, trafik kazalarına ilişkin, aşırı sıcak havanın refleksleri zayıflattığını ve kaza riskini ortaya çıkardığını söyledi.

Sürücülerin uzun süre dinlenmeden direksiyon başında kalmamalarını isteyen Apaydın, seyahat esnasında sık sık mola verilmesini, aşırı hızdan kaçınılmasını istedi.

'ERİYEN ASFALT' TEHLİKESİ

Apaydın, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğine dikkati çekerek, "Ülkemizin çoğu yöresinde aşırı sıcaklar asfaltın erimesine sebep olmaktadır. Şoförlerimiz eriyen asfalta karşı oldukça dikkatli olmalılar" diye konuştu.

TEMMUZDA ORTALAMA CAN KAYBI 29,5, DİĞER AYLARDA 20

İstatistiklerde kazaların sıcaklıkların en fazla arttığı temmuz ayına gerçekleştiğinin görüldüğüne dikkati çeken Apaydın, diğer aylarda trafik kazalarında günde ortalama 20 kişi hayatını kaybederken, temmuzda bu sayının 29,5'e yükseldiğini kaydetti.

Karayollarında yazın yol yapım ve onarım çalışmalarının arttığını, kazalara sebebiyet vermemek için trafik işaret ve işaretçilerine uyulmasını gerektiğini vurgulayan Apaydın, ayrıca sürücüleri, güzergahtaki kör noktalara dikkat etmeleri konusunda uyardı.

TÜİK’in verilerine göre, 2016’da ölümlü yaralanmalı trafik kazası sayıları aylara göre şöyle: