Dikkat! Parkomat borcunuz varsa...

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği İzmit şehir içi trafik akışı düzenlemesiyle şehir içi trafiğinde gözle görülür bir rahatlama sağlandı.

Yeni trafik düzenlemesiyle şehir içindeki tıkanıklığa kalıcı çözüm getirildi. Şehir içinde akıcı bir trafiğin sağlanmasının en önemli ayaklarından birini ise yol üzeri geçici parklanmalar oluşturuyor. Kocaeli genelinde parkomatlı otopark hizmeti veren Belde A.Ş. yol üzeri geçici parklanma yerlerinde araçlarını uzun süreli park eden ve parkomat ücretlerini ödemeyen sürücüler hakkında yasal yollara başvurmaya hazırlanıyor.

ŞEHİR İÇİ TRAFİK AKIŞI RAHATLADI

İzmit şehir içi trafiğinde uygulanan yeni trafik akışı düzeniyle özellikle Yürüyüş Yolu’nun her iki yönündeki Hürriyet ve Cumhuriyet Caddeleriyle şehrin önemli bir yükünü taşıyan Alemdar Caddesi’nde uzun araç kuyrukları sona erdi. Hatta trafik akışı o kadar rahatladı ki; bazı yerlere sürücüler hız yapmasın diye kasisler konuldu. Bu caddeler arasındaki bağlantı yollarında da tek yönlü akışın sağlanmasıyla İzmit şehir içi trafiğine girmek, sürücüler için işkence olmaktan çıktı.

PARKOMAT ÜCRETİNİ ÖDEMEYENLER

Kocaeli’de raylı tramvay sisteminin ilk adımı olan Akçaray’ın seferlerine başlamasıyla eş zamanlı olarak başlatılan yeni trafik akışı düzenlemesinin uzun vadede sonuçlarının alınmasına devam edilebilmesi için yol üzeri geçici parklanmalar büyük önem taşıyor. Şehir içi parklanmalarda sürücüler ilk 15 dakika için ücret ödemiyor ve işlerini hızlıca halledebiliyor. Ancak parkomatlı otopark yerlerinde uzun süreli parklanma yapan sürücüler ücret ödemedikleri gibi kısa süreli parklanma yapacak başka sürücülerin de hakkını elinden alıyor. Bu kişiler yüzünden kısa süreli parklanma yapma ihtiyacı duyan sürücüler park yeri bulmakta zorlanmakla beraber bu durum gereksiz yakıt tüketimine ve hava kirliliğine de yol açıyor.

ÜCRET ÖDEMEYİN DİYENLERE ALDIRIŞ ETMEYİN

Belediyelerin yol üzeri geçici parklanmalardan ücret almanın yasal olmadığına dair yapılan dayanaksız açıklamalar da bazı sürücülerin parkomatlı otopark yerlerini gün boyu işgal etmesine neden oluyor. Bu kişiler park yerinden ayrılırken ödemeleri gereken ücreti de bu gerekçelerle ödemiyor. Oysa Büyükşehir’in iştiraklerinden Belde A.Ş. , 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/f maddesi ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 79. maddesinin kendisine verdiği yetkiye dayanarak parkomatlı otopark hizmetini veriyor.

DANIŞTAY’IN KESİN KARARI VAR

Bazı yayın organlarında yer alan "belediyelerin yol üzeri parklanmalardan ücret alamayacağına dair mahkeme kararı olduğu" bilgisi de gerçeği yansıtmıyor. Bu ve benzeri kararlar trafik akışının engellenmesinin söz konusu olabileceği caddeleri kapsıyor. Bunun dışındaki caddelerden belediyelerin veya yetki verdikleri kurumların parklanma ücreti alabileceğine dair Danıştay’ın kesin kararı bulunuyor. Danıştay 8. Dairesi Başkanlığı, 2015 yılında aldığı kararla yol üzeri geçici parklanmalardan ücret alma yetkisinin belediyelerde olduğunu ifade ediyor.

SAMSUN’DA MAHKEMEDEN ÖRNEK KARAR

Bununla ilgili son olarak Mart/2017 ayında Samsun 4. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin otopark ücretini geri almak isteyen bir kişiyle ilgili aldığı karar emsal teşkil edecek nitelikte. Samsun’da bir vatandaş "icra baskısı altında" ödediğini iddia ettiği birikmiş parkomat ücretinin kendisine geri ödenmesi için mahkemeye başvuruyor. Samsun 4. Asliye Mahkemesi ise alınan ücretin yasal olduğuna ve vatandaşa iadesinin gerekmediğine, üstelik de "itiraz yolu kapalı" olmak üzere karar veriyor. Böylece söz konusu vatandaş parkomat ücretinin yanı sıra açtığı mahkemeyi kaybettiği için yargılama ücretlerini de ödemek zorunda kalıyor.

ŞEHİRLERDE OTOPARK KÜLTÜRÜ OLUŞMALI

Gelişen Türkiye ve Kocaeli’de artan araç sayısıyla birlikte parklanma ihtiyacı da artıyor. Büyükşehirlerde bu sorun daha yoğun şekilde yaşanıyor. Kocaeli'nde parkomatlı yol üzeri otoparklar, kapalı otoparklar, açık otoparklar ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin belediye hizmet binası önü ile Perşembe Pazarı alanında hizmete sunduğu toplamda yaklaşık 5000 araçlık ücretsiz açık otoparklarla sürücülere farklı parklanma uygulamaları ile hizmet veriyor. Özellikle Büyükşehirlerde vatandaşlar arasında da otopark kültürünün oluşması büyük önem taşıyor. Bu bağlamda sürücülerin kısa süreli parklanmalar için yol üzeri, uzun süreli parklanmalar için kapalı, açık veya ücretsiz park yerlerini tercih etmeleri bu kültürün oluşmasında önem arz etmektedir.

YOL ÜZERİ PARKLANMA BİR İHTİYAÇ

Yol üzeri geçici parklanmalar, şehirler ve araç sürücüleri için önemli bir ihtiyaç. Yol üzeri geçici parklanmaların süreli ve ücretli olması ise kaçınılmaz. Aksi takdirde bundan hem esnaf, hem de alışverişe gelen vatandaşlar olumsuz etkileniyor. Yol üzeri parklanma olarak adlandırılan parkomatlı otopark uygulamasının amacı; trafik yoğunluğunu azaltarak, yaşam kalitesini artırmak, park alışkanlıklarını düzenlemek, yanlış parklanmaların sayısını, otopark arama süreleri ile gürültü, ses ve çevre kirliliğini azaltmak, ayrıca uzun süreli parklanma yapılarak cadde ve sokakların işgal edilmesini önlemek, kısa süreli parklanma yapmak isteyen sürücülere (alışveriş vs.) daha rahat park etme imkanı sunmak, yasa dışı yollar ve yöntemler ile otopark ücretlerinin tahsil edildiği yerlerin oluşmasını önlemek, park yeri ararken kaybedilen zaman ve yakıt israfının önlenerek, genel anlamda trafik düzenini sağlamak şeklinde açıklanıyor.

BELDE A.Ş. ÜCRET ÖDEMEYENLERİ TESPİT ETTİ

Kamuoyunda oluşan yanlış algı nedeniyle Belde A.Ş.’nin işlettiği parkomatlı otopark yerlerinden uzun süreli parklanma yapmalarına rağmen ücret ödemeyen sürücüler, kurum tarafından tek tek tespit edilmiş durumda. Bu sürücülerin hangi gün, hangi sokakta, kaç saat parklanma yaptıkları ve ne kadar borçları bulunduğu hazırlanan listelerde yer alıyor. Yaptığı bilgilendirmelerle sürücüleri parkomat ücretlerini düzenli olarak ödemeleri, borcu olanların ise kendilerine başvurmasını isteyen Belde A.Ş., önümüzdeki süreçte ödeme yapmayan bu sürücüler hakkında 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 163. maddesi gereğince yasal yollara başvuracak. Bu kişilerin parkomat ücretini ödemedikleri araçlarını başka şahıslara satmış olmaları da bu borçtan kurtulmalarına yetmeyecek.

BORCUNU ÖDEMEK İSTEYENE KOLAYLIK SAĞLANACAK

Bu noktada iyi niyetli yaklaşımını her zaman gösteren Belde A.Ş. , parkomat borcu bulunan sürücülerin kendilerine başvurmalarını bekliyor. Haklarında yasal takip başlatılmadan önce borcunu ödemek için başvuran sürücülerden faiz alınmayacağı gibi ödeme şartlarında da kolaylık sağlanacak. Buna rağmen parkomatlı otopark borcunu ödememekte ısrar eden kişiler hakkında yasal süreç başlatılacak ve bu kişilerden borçları, yasal artışlarıyla beraber tahsil edilecek.