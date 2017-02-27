Dikkat! Son gün 28 Şubat

Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü yetkilileri, periyodik ölçü aletleri muayenesiyle ilgili açıklama yaparak, bu sürenin 28 Şubat tarihinde dolacağını hatırlattılar.

İlgili muayene şartları ve yapılacak işlemle ilgili duyuru şöyle:

“-EPDK tarafından yetkilendirilen akaryakıt istasyonlarında bulunan Akaryakıt Dispenser’ları – LPG Dispenser’ları – CNG Dispenser’ları – Tanker Sayaçları – Ad Blue – Hava Su Saatleri ve diğer ölçü ve ölçü aletlerinin 28 Şubat 2017 tarihine kadar mühür işlemlerinin yapılması gerekmektedir.

Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği’nin 9. maddesinde belirtildiği üzere akaryakıt ölçek ve sayaçları ile likit petrol gazı (LPG) sayaçlarının periyodik muayenelerinin her iki yılda bir defa yaptırılması zorunluluğu bulunmaktadır.

Ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayene süreleri, damgalandıkları yıldan itibaren 2 yıl olarak hesaplanır.

Bu yönetmelik gereği olarak;

Akaryakıt istasyonlarında bulunan 2015 yılı damgalı Akaryakıt Dispenser’ları – LPG Dispenser’ları – CNG Dispenser’ları – Tanker Sayaçları – Ad Blue – Hava Su Saatleri ve diğer ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayeneleri için son başvurunun 28 Şubat 2017 mesai bitimine kadar yapılması gerekmektedir.

Periyodik muayene için zamanında müracaat etmeyenler hakkında, belirtilen tarihten sonra müracaat etmiş olsalar dahi, damga süresi dolmuş ölçü aleti kullanma fiilinden dolayı, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu hükümlerine göre idari ve cezai işlem uygulanmaktadır.

Periyodik ve stok muayenelerin yapılabilmesi için 29.12.2016 tarih ve 29933 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik” ile yeniden belirlenen muayene ve damgalama ücretlerinin yatırılması gerekmektedir.

Muayene ve damgalama işlemlerinin yapılabilmesi için; muayene ve damgalama ücretlerinin Maliye Bakanlığı’nın il ve ilçelerde bulunan muhasebe birimlerine (Mal Müdürlükleri’ne) ‘’03.01.02.13 Ölçü Ayar Hizmet Gelirleri’’ gelir ekonomik kodu kullanılarak yatırılması ve bununla birlikte Ölçüler ve Standartlar Genel Müdürlüğü’nün 02/09/2010 tarih ve 2434 sayılı yazısı gereği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü adına açılmış olan ilgili hesaba, yerinde muayene ücretinin yatırılması gerekmektedir.

Sanayi Bakanlığı tarafından yetkilendirilen ve üretim yapan firmalar tarafından yetkinlik verilmiş yetkili personeller tarafından tamir ve ayar yapıldıktan sonra geçici damga yapılmalı ve damga sökme tutanağı tutulmalıdır. Geçici damga süresi 15 gündür. Muayene ve damgalama için ölçü aleti kullanıcıları tarafından damga sökme tutanağı ile birlikte Bakanlık Ölçüler ve Ayar Teşkilatı’na müracaat etmesi zorunludur.

28 Şubat 2017 Salı günü mesai bitimine kadar bulunduğunuz şehirdeki Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri’ne veya Maliye Bakanlığı’nın il ve ilçelerde bulunan Muhasebe birimlerine (Mal Müdürlükleri’ne) müracaat ederek akaryakıt istasyonunda bulunan ölçü ve ölçü aletlerinin ölçüm kontrolleri ve kalibrasyonlarının yaptırılması gerekiyor.”