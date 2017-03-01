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Dikkat! Son gün 3 Mart

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Dikkat! Son gün 3 Mart
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından çiftçilere yüzde 50 hibe ile yem bitkisi tohum desteği yapılacak. 

İzmit Belediyesi ile ortaklaşa yürütülen projeden yararlanmak isteyen çiftçilerin 3 Mart Cuma günü mesai bitimine kadar Belsa’daki Kırsal Hizmetler Müdürlüğü’ne başvurmaları gerektiği bildirildi. Şimdiye kadar 153 den fazla çiftçinin tohum desteğinden yararlanmak için başvuruda bulunduğu kaydedildi.

Tohum desteği projesi hakkında bilgiler veren İzmit Belediyesi yetkilileri, “Destek kapsamında dane mısır, slajlık mısır, süt otu korunga, yonca ve yapay çayır mera gibi yem bitkilerinde yüzde 50 hibe ile yardımı yapılacaktır. Yardımdan yararlanmak isteyen çiftçiler İzmit Tarım İlçe Müdürlüğünden alınan ÇKS belgesi ya da Ziraat Odasından alınan Çiftçi Belgesi, tapu fotokopileri ve kiralanan yer ile ilgili kira sözleşme fotokopisiyle birlikte müdürlüğümüze başvurabilirler” dediler.

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