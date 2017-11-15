Dikkat! Son gün 30 Kasım

Körfez Belediyesi, 30 Kasım’da sona erecek olan 2017 yılı çevre temizlik, emlak ve ilan reklam vergilerinin ikinci taksidi ödemeleri için vatandaşlara cezalı duruma düşmemeleri için uyarılarda bulundu. Ev ve iş yeri sahibi mükelleflerin ödemelerini belediye veznelerinin yanı sıra www.korfez.bel.tr internet adresinde e-belediye linkindeki online tahsilat bölümünden de günün her saati kredi kartıyla yapabilecekleri belirtildi.

ONLİNE ÖDEME İMKANI

Ödemenin gecikmesi veya yapılmaması durumunda mükelleflerin her ay için “Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi Gecikme Zammı” ödemek zorunda kalacakları ifade edilirken, vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için zamanında ödemeyi gerçekleştirmeleri istendi. Duyuruda mükelleflerin; Vakıfbank, Ziraat Bankası, Denizbank ve PTT şubelerinden de ödeme yapabileceği aktarıldı.