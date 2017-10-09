Dilencilere geçit verilmiyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ihtiyacı olmadığı halde dilencilik yaparak, vatandaşların dini ve vicdani duygularını sömürenlere izin vermiyor. Zabıta ekiplerince gerçekleştirilen denetim çalışmalarında, küçük yaştaki çocukların kullanarak araç trafiği içerisinde tehlikeli bir şekilde dilencilik yapanlara müdahale ediyor. Bu kapsamda müdahale edilen şahısların dilencilik yaptığı yerden kaldırılması sağlanarak idari denetim cezası veriliyor. Günlük ortalama 3 araç ile periyodik olarak devriye faaliyeti yapan ekipler, dilencilere göz açtırmıyor.

Zabıta Dairesi Başkanlığı İhtisas Şube ekipleri araçlı devriyeler halinde ana arterlerde denetim çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda İzmit ilçesinde dilencilik yapılan Kandıra Yolu Solaklar, Terminal, Yahya Kaptan, Kandıra Sapağı köprü altı ve çevreleri, Yeni Gölcük Yolu, Ömer Türkçakal bulvarı D-100 üzeri yan yollar gibi bölgeler de görev yapılıyor. Bu noktalarda bulunan trafik ışıklarında dilenen çocuklar veya bir yetişkinle birlikte dilenenlere engel olunuyor. Özellikle araç trafiğinin yoğun olduğu trafik ışıklarında durarak araçlardaki vatandaşlardan para toplamaya çalışan dilenci çocuklar kendileri ve sürücüler tehlike oluşturuyor.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Ekipleri belirli noktalarda gerçekleştirdikleri denetimler sırasında dilencilik yapanlara idari denetim cezası kesiyor. Ekipler ihtiyaç sahibi yetişkin ve çocuk dilenciler için ilgili devlet kurumlarıyla irtibata geçerek gerekli sosyal ve ekonomik desteklerin verilmesine de katkıda bulunuyor.