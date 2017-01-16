Diliskelesi ile Uzuntarla zirvede yalnız kaldı

Diliskelesispor puanını 39’a, Uzuntarlaspor’da 36’ya yükseltti. Haftayı bay geçen Bağçeşmespor, bu iki takımın çok gerisinde kaldı.
UZUNTARLASPOR İKİNCİ YARIDA ATTI
Lider Diliskelespor’un 2 puan gerisinde yer alan Uzuntarlaspor, düşme potasındaki Tayfunspor’u konuk ettiği maçta oldukça zorlandı. Derbent Stadı’ndaki maçın ilk yarısında gol olmadı. Yeşil-Siyahlı ekip, 75’de Mesut Pir ile perdeyi açtı, 84’de Recep skoru ilan eden golü attı. Lider Diliskelesispor da, grubun son sırasında yer alan Halıderespor’u ağırladığı maçı 2-0 kazandı, zirvedeki yereni korudu.
ÇAYIRTEPE, BAHÇECİK’İ DEVİRDİ
B Grubu’nda bir maçı eksik, Play-Off hattının 8 puan gerisinde yer alan Bahçecikspor, Başiskele Stadı’ndaki maçta Çayırtepe Gençlikspor ile karşılaştı. Sarı-Siyahlı ekip, üçüncü sırada yer alan Bağçeşmespor’un bay olduğu hafta, kazanıp Play-Off hattı ile puan farkını 5’e indirmek istiyordu. Düşme potasının hemen üzerinde yer alan Çayırtepe kendisi için çok büyük önem taşıyan maçı 1-0 kazandı, çok önemli bir galibiyet aldı. Üçtepespor da sahasında Taşköprü Birlikspor’a 4-1 yenildi, tehlikeyi daha da yakından hissetmeye başladı.
BEKİRDESPOR’DA 4 KIRMIZI KART
Düşme potasının 2 puan üzerinde yer alan Bekirderespor da, Cephanelik Stadı’nda Ç.Fatihspor’u konuk etti. Düşme potasının hemen üzerinde yer alan iki takımın mücadelesinde son dakikaya Bekirderespor 2-1 önde girdi. Konuk ekip, 89’da attığı golle eşitliği sağladı, maçta 2-2 sona erdi. Son dakikaları çok gergin geçen maçta Bekirderespor’da Sabri ve Abdülkadir kırmızı kart gördü. Maç bitiminde de aynı takımdan Fuat ve Emirhan da kırmızı kart gören oyuncular oldu.
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