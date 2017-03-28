 Diliskelesi’ne spor kompleksi inşa edilecek

Dilovası Belediyesi, Diliskelesi Mahallesi’ndeki gençlerin sportif faaliyetlerini gerçekleştirmek için spor kompleksi inşa edilecek.

Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar’ın seçim beyannamesinde yer alan Diliskelesi Mahallesi’ne halı saha ve spor kompleksi için geri sayım başladı. Projesi tamamlanan Diliskelesi Spor Kompleksi’nin temeli önümüzdeki günlerde atılacak. İçerisinde 45x25 metre genişliğinde kapalı halı saha, 4 adet soyunma odası, 1 adet kafeterya, 180 kişilik tribün ve 1 adet fitness salonu olacak.

Diliskelesi’ne yapılacak olan spor kompleksi ile ilgili açıklamalarda bulunan Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, “2014 seçimlerinde göreve gelmeden önce halkımıza, gençlerimize seçim beyannamemiz adı altında bir dizi vaatlerde bulunduk. Göreve geldiğimizden bu güne sözlerimizi yerine getirmek için çabalıyoruz. Bu güne kadar beyannamemiz içerisinde yer alan birçok projemizi hayata geçirdik ve geçirmeye de devam ediyoruz. Seçim çalışmalarımızda Diliskelesi gençliğinin öncelikli talebi olan Kapalı Spor Tesisi için bugün büyük adımlar atıldı. Diliskelesi gençlerinin sportif anlamda önemli ölçüde ihtiyaçlarını karşılayacak olan Diliskelesi Spor Kompleksimizin projesi tamamlandı. İnşallah kısa süre içerisinde de hep birlikte temelini atacağız. Projesi tamamlanan ve yakında ihaleye çıkacak olan Diliskelesi Spor Kompleksimiz inşallah yılsonuna kadar bitmiş olacak ve gençlerimiz burada sağlıklı bir şekilde spor yapabilecekler“ dedi.