Dilovası Belediyesi Nisan meclisi toplandı

Dilovası Beldiye Başkanı Ali Toltar’ın başkanlığında gerçekleşen meclis toplantısında komisyonlar belirlendi.

Dilovası Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısı Dilovası Belediyesi toplantı salonunda Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar’ın başkanlığında gerçekleşti. Toplantı’da 9 gündem maddesi görüşüldü. Meclis toplantısı öncesi gündeme dair konuşma yapan Başkan Toltar, “Ülkemiz son zamanlarda önemli bir süreçten geçmektedir. 16 Nisan’da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile ülkemiz yeni bir yola girecektir. İnşallah bu yeni süreçte ülkemiz daha çok kalkınacak ve güçlenecektir. 16 Nisan’ın ülkemize huzur, barış ve kardeşlik getireceğine inanıyorum” dedi.

Türkiye’de devrim niteliğindeki hizmetlerin devamı için referandumun önemli olduğunu belirten Başkan Toltar, “15 Yılda tek başına iktidar olmasına karşın sistemde bulunan bazı eksik ve hatalardan dolayı ülkemizin gelişmesinde ve büyümesinde çok ciddi sorunlar yaşanmıştır. Tüm bu sorunların ortadan kaldırılması ve yeni Türkiye’nin önünün açılması için istikrarın devamı için çift başlılığın sona ermesi için AK Parti ve MHP’nin ortak girişimi ile gündeme gelen 18 Maddelik Cumhurbaşkanlığı Sisteminin hayata geçmesi hepimiz için önemlidir. Bu sistemle birlikte daha da güçlenecek ve daha hızlı yatırımların yapılacağı yeni Türkiye’de bizde Dilovası’nda hizmetlerimizin daha da artacağına inanıyoruz. Göreve geldiğimizden bu yana vaatlerimizi yerine getirmek için çalışıyoruz. Bu güne kadar birçok projemizi hayata geçirdik” diye konuştu.

Dilovası için önemli bir sorun olan İZAYDAŞ çöp deponi alanının bu ay sonuna kadar kaldırılacağını ifade eden Başkan Toltar, “Kömürcüler OSB ile ilgili olarak Bakanımız Fikri Işık’ın çalışmaları doğrultusunda buranın kaldırılması ve yerine Lojistik Merkezi yapılması için görüşmeler devam ediyor. İlçemizin Batı Kavşağı sorunu için proje hazır inşallah kısa sürede yapımına başlanılarak Batı kavşağı sorununu çözmüş olacağız. İlçemizin bir diğer önemli sorunu olan Yavuz Sultan Selim Caddesi’ne İzmit istikametinden girişin verilmesi ve caddemizin daha işlek hale gelmesi için KBB ve Belediyemiz ortak bir çalışma yapıyor. İnşallah bununda yakında çalışması bitecek ve D100’e paralel olan caddemiz daha işlek bir hal alacaktır” şeklinde konuştu.

Başkan Toltar konuşmalarının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Bunlarla birlikte ilçemize ilçemizde alt yapıdan üstyapıya, eğitimden sağlığa, kültür sanattan spora, çevre temizliğinden ağaçlandırma çalışmalarına kadar birçok alanda hizmetlerimiz yer aldı. 2017 yılı Diliskelesi Mahallemizin yılı olacak. Diliskelesi Mahallemize yeni spor tesisi, semt konağı çalışmalarımız projelendirilmiş durumda. Yine Diliskelesi Mahallemizde Saygın caddesi ve Adnan Menderes caddelerinin üst yapısını yeniliyor ve yeni bir görüntüye kazandırıyoruz. Diliskelesi Mahallemizde halkımızın önemli bir sorunu olan her yağmur yağdığında halkımızı mağdur eden Diliskelesi alt geçidinin çözümü noktasında yeni bir sistem kurulması için çalışma yapılıyor. 2,6 milyon liraya mal olacak Akıllı Pompa sistemi ile inşallah bu sorunu da ortadan kaldırmış olacağız. Diliskelesi Mahallemizde vatandaşlarımızın sıkça kullandığı TEM otoyolu üzerine yeni bir üste geçidin yapılması için KBB ile birlikte yeni bir çalışma yapıyoruz.”

“İlçemizde Mimar Sinan ve Orhangazi Mahallelerimizde paket çalışma ile üst yapısını yeni baştan yeniliyoruz. İlçemize kapalı yüzme havuzu kazandırmak için son aşamaya geldik. Yer tahsisini tamamladık. İnşallah yakın zamanda projesi hazırlanacaktır. TOKİ 1. Etap binaların satımına başlandı. TOKİ 2. Etap çalışması için çalışma başlattı. Orhangazi Mahallemize yeni semt konağı için inşaat çalışması başlatıldı. Tüm bunların dışında birçok projemiz hayata geçti veya geçmek üzere. Biz bunları yaparken bazı eksikliklerimiz olabilir bu eksikliklerimizi de kısa sürede düzeltmek için çalışıyoruz.”

Başkan Toltar, gündeme dair konuşmasının ardından 9 maddelik gündeme geçti. Gündemde yer alan komisyon seçimlerinde Encümen Komisyonuna; Cafer Avşar, Hamit Topçi, Plan ve Bütçe Komisyonuna; Halit Ekici, Kahraman Umuç, Hamit Topçi, Cafer Avşar ve Mustafa Ak, Bayındırlık ve İmar Komisyonuna; Recep Laç, Cemil Daşdemir, Kadir Teke, Fatih Meral ve Ferdi Erdoğan, Hukuk Dilekçe Tetkik ve İsimlendirme Komisyonuna Hamit Topçi, Cafer Avşar, Recep Laç, Cemil Daşdemir ve Yakup Buruş seçildi.

Komisyonların seçimi sonrası 2016 yılı faaliyet raporunun onaylanması için Başkan Toltar meclis başkanlığı koltuğunu vekaleten meclis üyesi Fatih Meral’e devretti. Fatih Meral’in başkanlığında gerçekleşen oylamada 2016 yılı faaliyet raporu oy birliği ile kabul edildi.