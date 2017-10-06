Dilovası Belediyesi’nde taşeron maaşları ödemedi

Belediyede taşeronda örgütlü olan Genel İş Sendikası Şube Başkanı Vedat Küçük süreç hakkında bilgi vererek, “Dilovası Belediyesi’nde taşeron firma olan Özalp Firması’na belediye 600 bin TL para aktardı. Hak edişi daha fazla ancak şirket bu parayı kendi cari giderlerinde kullandı. Sendika olarak şirket yöneticileri ve belediye başkanı ile görüştüğümüzde 190 taşeron işçinin maaşlarını Çarşamba akşamı yatıracakları konusunda söz vermişlerdi. Fakat yatırmadılar. İşçi arkadaşlarımız zaten düşük maaşlarla çalışıyor. Zor geçiniyorlar. Maaşların bir an önce yatırılmasını ve bir daha üye arkadaşlarımızın mağdur edilmesini istemiyoruz. Burada toplu sözleşmemiz de var. Şirket ile belediye arasındaki hak edişten kaynaklı sıkıntıdan işçi mağdur oldu. Bu güne kadar iyi niyetli davrandık ancak bugünden sonra bu duruma sessiz kalmayacağız” dedi.

Ayşegül Kalaycı

