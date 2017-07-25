Dilovası Belediyespor Ramazan Kocabey’i aldı

Bu sezon takımın başına Ufuk Öğütveren’i getiren Dilovası Belediyespor, yaptığı flaş transferle dikkat çekiyor. Kırmızı-Lacivertli ekip, son olarak Çınarlıspor’un genç orta saha oyuncusu Ramazan Kocabey’i altı.

GÜNEŞSPOR VE ÇINARLI FORMASI GİYDİ

Dilovası Belediyespor’un yeni transferi Ramazan Kocabey, geçen yıl Çınarlıspor’daki başarılı performansı ile dikkat çeken Ramazan Kocabey, 1996 doğumlu. 21 yaşındaki genç yetenek futbola İstanbul Çakmakspor’da başladı, Dudulluspor’da devam etti. İki yıl önce Güneşspor’un Süper Lig’e çıkan kadrosunda yer aldı. Ufuk Öğütveren, iki yıl önce Güneşspor’da birlikte çalıştığı eski öğrencisini yeni takımına aldı.

BAŞİSKELE BELEDİYE’DEN MUHAMMET’İ DE TRANSFER ETMİŞTİ

Geçen yıl Süper Lig’e çok iyi başlamasına rağmen sonunu getiremeyen Dilovası Belediyespor, bu sezon çok daha iddialı bir takım kuruyor. Kırmızı-Lacivertli ekip daha öncede Başiskele Belediyespor’un kanat oyuncusu Muhammet’i renklerine bağlamıştı. Muhammet, geçen yıl sezona İhsaniyespor’da başlamış, ara transfer döneminde 1.Küme’de Play-Off oynayan Başiskele Belediyespor’a geçmişti.

