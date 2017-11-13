Dilovası Belediyespor’a 10 bin TL’lik destek 

Dilovası Belediyespor’a ilçede bulunan bir firma tarafına dan 10 bin TL‘lik madi destek yapıldı. Dilovası Belediyespor Kulübü Başkanı Recep Laç, Başkan Yardımcısı Enver Yıldırım ve kulüp müdürü Halit Ekici, Dilovası Belediyespor kulübüne yaptığı maddi desteklerden dolayı, firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Öztürk’e plaket ve forma takdim ederek teşekkür ettiler.

ASIL ÖDÜL; ŞAMPİYONLUK

Dilovası Belediyespor’a desteklerinin devam edeceğini belirten firma yetkilisi Niyazi Öztürk, "Dilovası ilçemizin sportif alandaki başarısını önemsiyoruz ve Dilovası’nın bir firması olarak, gençlerimizin spor yaptığı bir kulübe maddi desteği vermekten asla kaçmayız. Dilovası Belediyespor Başkanı Recep Laç ve yönetimine, özellikle de dostumuz Enver Yıldırım’a teşekkür ediyorum. Bize böylesi bir jest yaptılar. Ancak bizim için asıl ödül, sezon sonunda takımımızın Kocaeli şampiyonluk kupasını Dilovası’na getirmesi olacaktır’’ dedi.