Dilovası Çerkeşli Köyü futbol sahasına kavuştu

Dilovası Çerkeşli Köyü’ne yapılan yurt sentetik çim halı sahanın tanıtımı gerçekleştirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Dilovası Çerkeşli Köyü’nde inşa ettiği Yurt futbol sahasının tanıtım töreni yapıldı. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yapılarak tamamlanan futbol sahası sentetik çim şeklinde uygulandı.

Sahanın tanıtımı için düzenlenen törene Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, Genel Sekreter Yardımcıları Dr. Ali Yeşildal, Mustafa Altay, Gençlik Spor İl Müdürü Muzaffer Cintımar, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu(KASKF) Başkanı Murat Aydın ve vatandaşlar katıldı.

Tanıtım töreninde konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Daha çok işlerimiz var. Çok hizmetler yapacağız. Hep birlikte daha güzel işler nasıl yapacağız. Daha iyiye nasıl ulaşacağız hep beraber bunun hesabını yapacağız. Dilovası Çerkeşli Mahallesi’ne yaptığımız bu güzel spor tesisi tüm halkımıza hayırlı olsun. Burada gençlerimiz, çocuklarımız spor yaparak dinç kalacaklar” dedi.