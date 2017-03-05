  • BIST 89.722
  • Altın 147,435
  • Dolar 3,7202
  • Euro 3,9313
  • Kocaeli 18 °C

Dilovası Çerkeşli Köyü futbol sahasına kavuştu

»
Dilovası Çerkeşli Köyü futbol sahasına kavuştu
Dilovası Çerkeşli Köyü’ne yapılan yurt sentetik çim halı sahanın tanıtımı gerçekleştirildi. 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Dilovası Çerkeşli Köyü’nde inşa ettiği Yurt futbol sahasının tanıtım töreni yapıldı. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yapılarak tamamlanan futbol sahası sentetik çim şeklinde uygulandı.

Sahanın tanıtımı için düzenlenen törene Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, Genel Sekreter Yardımcıları Dr. Ali Yeşildal, Mustafa Altay, Gençlik Spor İl Müdürü Muzaffer Cintımar, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu(KASKF) Başkanı Murat Aydın ve vatandaşlar katıldı.

Tanıtım töreninde konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Daha çok işlerimiz var. Çok hizmetler yapacağız. Hep birlikte daha güzel işler nasıl yapacağız. Daha iyiye nasıl ulaşacağız hep beraber bunun hesabını yapacağız. Dilovası Çerkeşli Mahallesi’ne yaptığımız bu güzel spor tesisi tüm halkımıza hayırlı olsun. Burada gençlerimiz, çocuklarımız spor yaparak dinç kalacaklar” dedi.

20170305aw000809_02.jpg

Bu haber toplam 266 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kartepe MTAL işi bitirdi04 Mart 2017 Cumartesi 17:51
  • Hayrettin Gürsoy Spor Lisesi’nin zorlu maçı04 Mart 2017 Cumartesi 17:49
  • Derincespor kazanmak zorunda04 Mart 2017 Cumartesi 17:48
  • Darıca G.B, Sakarya’yı aşacak04 Mart 2017 Cumartesi 17:46
  • Birlik U19 liderlik maçına çıkıyor04 Mart 2017 Cumartesi 17:44
  • Voleybol 2.Lig’de normal sezon bitiyor04 Mart 2017 Cumartesi 17:41
  • Lider Başiskele Damlarspor, Kızderbent deplasmanında04 Mart 2017 Cumartesi 17:40
  • 2.Küme’de pazar mesaisi04 Mart 2017 Cumartesi 17:38
  • U-19’larda Derince’de şampiyonluk maçı var04 Mart 2017 Cumartesi 17:32
  • U-14 Play-Off’tan gollü başladı04 Mart 2017 Cumartesi 17:30
    • ÖNE ÇIKANLAR
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti