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Dilovası U-17 futbol takımı Türkiye Şampiyonası için yola çıktı

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Dilovası U-17 futbol takımı Türkiye Şampiyonası için yola çıktı
Türkiye Şampiyonası için Düzce’ye giden Dilovası Belediyespor futbol takımını Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar uğurladı. 

Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar tarafından Naim Usta Restaurant’ta sabah kahvaltı da bir araya gelen Dilovası Belediyespor yönetimi ve U-17 genç takımı moral depoladı. Kahvaltı programına Dilovası Belediyespor ana sponsoru Çolakoğlu Metalurji A.Ş. İletişim Koordinatörü Enis Şener’de katıldı.
Kahvaltıda futbolculara konuşma yapan Dilovası Belediyespor Kulüp Başkanı Recep Laç, “Dilovası Belediyespor Kulübü U-17 genç takımımız bu sezon çok güzel işler yaptı. İnşallah güzel şeyler yapmaya da devam edecektir. Düzce’den güzel haberler bekliyoruz. Dilovası’nın çocuklarının gösterdikleri başarılar bizim gururumuz olmaya devam ediyor. Umarım bu turnuvada yapılacak karşılaşmalar sonrası yine güzel bir skorla yüzümüzü güldürücekler. Onlara güveniyor ve başarılar diliyorum” dedi.

Dilovası Belediyespor As Başkanı Adnan Sak’ta futbolculara başarılar dileyerek, “Dilovası gençliğine güzel olmanız ve başarılar getirmeni dolayısıyla sizleri şimdiden tebrik ediyorum. Kulüp olarak her zaman alt yapıya önem vermeye çalıştık. Çalışmaya da devam edeceğiz. İnşallah bu turnuvadan güzel sonuçlar alacaksınız ve Dilovası’nın adını daha güzel yerlere taşıyacaksınız “diye konuştu.

Dilovası Belediyespor ana sponsoru olan Çolakoğlu Metalurji A.Ş. adına programa katılan İletişim Koordinatörü Enis Şener’de genç takıma başarılar dileyerek, “Sizler bizlerin yüzünü güldürün bizlerde sizlerin yüzünü güldürelim. Sizler başarılar kazandıkça Çolakoğlu ailesi olarak her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz. Genç takımımıza Düzce’de başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Genç takıma başarılar dileyen Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, “Biz gençlerimize güveniyoruz. Dilovası’nda hemen her alanda var olmaları gereken gençlerimizin sportif alanda gösterdikleri başarılar sportif alanda daha da ön plana çıkmaktadır. Dilovası Belediyesi olarak spora ve sporcuya verdiğimiz desteğin böyle güzel sonuçlara vesile olması bizleri daha çok heyecanlandırıyor. Kulüp olarak güzel bir sezon geçirmelerinden dolayı belediyespor yönetimini ve tüm takımlarımızı tebrik ediyorum. İnşallah bu gençlerimizin Düzce’de güzel bir sonuçla Dilovası’na döneceklerine inanıyorum. Ve kendilerinden Dilovası’na güzel bir sonuç getirmeleri için söz istiyorum. Onların Düzce’de oynayacakları turnuva sonrası başarılı bir sonuçlarla dönmeleri halinde ve Türkiye Şampiyonasında üst tura çıkmaları halinde kendilerine ödüllendireceğimin de sözünü veriyorum” açıklamasını yaptı.

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