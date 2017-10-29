Dilovası'nda Cumhuriyet Bayramı coşku ile kutlandı 

Dün Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan etkinlikler, 29 Ekim Kaymakamlık makamında kutlamaların kabulü ile başladı. Cumhuriyet Meydanında devam eden kutlamalara Kaymakam Mustafa Asım Alkan, Belediye Başkanı Ali Toltar, Milli Eğitim Müdürü Murat Balay, ilçe Emniyet Müdürü Ahmet Turan Güneş, AK Parti Dilovası ilçe Başkanı Osman Akbulut, AK Parti Dilovası Gençlik Kolları Başkanı Emre Sarıca, Cumhuriyet Halk Partisi ilçe Başkanı Kerem Aydemir, Milliyetçi Hareket Partisi ilçe Başkanı Cihan Sevinç ve birim müdürleri, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Günün anlam önemini belirten konuşmayı yapan Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, "Büyük milletimizin tarihindeki en parlak başarılarından biri olan Cumhuriyetimizin 94. yılını büyük bir onurla, büyük coşkularla kutluyoruz. Bu büyük günde Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Atatürk'ü, onun kahraman silah arkadaşlarını ve kanlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi milletçe sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyoruz" dedi.

Kaymakam Mustafa Asım Alkanın konuşmasının ardından tören öğrenciler tarafından okunan şiirler, okul korosunun Cumhuriyet marşlarını seslendirmesiyle devam etti. Cumhuriyetin 94. Yılı kutlamaları, okullar arası düzenlenen kompozisyon, resim, şiir, yarışmalarında dereceye giren birinci, ikinci ve üçüncülere ödülleri takdim edildi. Polisan Ortaokulunun halk oyunları ve Mehteran takımının gösterisi beğeniyle izlenirken küçük oyuncular alkış topladı. Cumhuriyet Bayramı programı toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.