Dilovası’nda engelliler için dernek

Dilovası Belediyesi tarafından Dilovası Engelliler Derneği'ne tahsis edilen yeni hizmet binası öncek gün çok sayıda davetlinin katılımı ile gerçekleşti. Diliskelesi Mahallesi'nde gerçekleşen açılışa AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mücahit Aslan, AK Parti Dilovası ilçe Başkanı Osman Akbulut, ilçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay, ilçe Gençlik Spor Müdürü Murat Babaoğlu, AK Parti ilçe Gençlik Kolları Başkanı Emre Sarıca, belediye başkan yardımcıları ile meclis üyeleri ile çok sayıda davetli katıldı.

BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Düzenlenen açılış törenin açılış konuşmasını yapan DENAD Başkanı Samet Elden, "2015 yılında kurulan derneğimiz kurulduğu günden bu yana engelli kardeşlerimizin gözü kulağı, eli ayağı olduk. Kurulduğumuz günden bu yana yapmış olduğumuz etkinliklerimiz kamuoyunda ve hatta Türkiye genelinde oldukça büyük ilgi gördü. Önceki hizmet yerimiz küçük olduğundan dolayı istediğimiz faaliyetleri yapmakta ciddi sorunlar yaşamaktaydık. Şimdi istediğimiz bir mekana kavuştuk. Artık bundan sonra sesimiz daha gür çıkacak ve daha geniş kitlelere yayılan etkinliklere imza atacağız. Mekanın bize tahsis edilmesini sağlayan Belediye Başkanımız Ali Toltar'a ve derneğimizin inşaatında büyük emekleri olan meclis üyemiz Cemil Daşdemir'e ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

DESTEK OLMAYA ÇALIŞIYORUZ

Daha sonra konuşan Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar ise "Dilovası'nda güzel çalışmalara imza atan ve engelli kardeşlerimizin sesi olan derneğimizin yeni hizmet binasının açılışının öncelikle dernek yönetimine ardından da engelli kardeşlerimize hayırlar getirmesini diliyorum. Her zaman söylüyoruz. Hepimiz birer engelli adayıyız. Önemli olan zihinlerde ki engelleri kaldırmaktır. Bizlerde sosyal belediyecilik anlayışımızla ilçemizde yaşayan engelli kardeşlerimize elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Umarım yeni dernek binasıyla birlikte yapılacak etkinlikler ile engelli kardeşlerimiz daha çok hayata tutunacaktır. Bizler her zaman engelli kardeşlerimin yanındayız” ifadelerini kullandı

TEŞEKKÜR EDİYORUM

Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan ise, "DENAD'ın yaptığı güzel hizmetleri hep birlikte takip ediyoruz. Başarılı çalışmalarından dolayı kendilerini kutluyorum. Umarım yeni dernek binasıyla daha da güzel hizmetler edeceklerdir. Toplum kadınıyla erkeğiyle, engellisiyle bir bütündür. Hep beraber kol kola yürümek zorundayız. Örnek olarak Türkiye Ampute Futbol takımızın Dünya şampiyonu olması göğsümüzü kabarttı. İnşallah Dilovası'nda ki engelli kardeşlerimizde göğsümüzü kabartacak güzel başarılara burada imza atacaklardır. Dernek binasının yeni yerinin düzenlenmesinde Başta Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar ve ekibi olmak üzere tüm emekleri olanlara teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

HAYIRLI OLSUN

Açılışta son olarak konuşan AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman ise "Toplumumuzun yüzde 12'si engelli bireylerden oluşmaktadır. Geri kalan yüzde 88'i de engelli adayıdır. Hepimiz ülkemizin yüzde yüzünü oluşturmaktayız. Yani hepimiz biriz. AK Parti hükümeti öncesinde Tükiye'de engeller vardı. AK Parti Türkiye'nin önündeki engelleri kaldırırken ayrıca engelli kardeşlerimizin önünde ki engelleri de kaldırmak için birçok projeyi hayata geçirdi. Düne kadar engelli kardeşlerimiz toplumda görünmezken şimdi hepsi hemen hemen her yerde engelli adayı olan insanlarla ile birlikte ortadadırlar. Bu çalışmaların öncülüğünü yapan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Bu derneğin yeniden Engelliler Derneği'ne düzenlenmesini sağlayan Belediye Başkanımız Ali Toltar'a da teşekkür ediyorum. Bu yeni hizmet binasında faaliyet gösterecek derneğimizden bundan sonra daha başarılı ve güzel projeler bekliyoruz. Yeni hizmet binasının hayırlı olmasını diliyorum” dedi.