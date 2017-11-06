Dilovası'nda fabrikada patlama

Tanker alev alev yanarken, olay yerine Gebze, Darıca, Dilovası, Körfez ve Çayırova'da bulunan itfaiye ekipleri ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. Polis, fabrikanın olduğu alanın çevresinde güvenlik önlemi alarak, tankerlerin bulunduğu sahaya gidilmesine izin vermedi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.