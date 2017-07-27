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Dilovası'nda korkutan ev yangını

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Dilovası'nda korkutan ev yangını
Dilovası'nda 5 katlı binada çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi Barış Caddesi'ndeki 5 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.  Alevlerin büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alınabildi. Soğutma çalışmalarının ardından yangın tamamen söndürüldü.Yangın nedeniyle dumandan etkilenen 10 kişiye sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edilirken, 3 aylık bebek ve yatalak bir kadının aralarında bulunduğu 4 kişi ise çevredeki hastanelere kaldırıldı. 

Yangın nedeniyle binanın 5. katı kullanılamaz hale geldi.

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