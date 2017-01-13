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Dilovası'nda korkutan patlama: Ölü ve çok sayıda yaralı

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Dilovası'nda korkutan patlama: Ölü ve çok sayıda yaralı
Dilovası OSB 4. kısımda Sıddık Kardeşler Haddecilik isimli fabrikada metal eriten çelik kazan sıcaklıktan patladı, 1 işçi öldü, 17 kişi yaralandı.

Bugün saat 11.00'de Dilovası Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Sıddık Kardeşler adlı çelik geri dönüşüm fabrikasında, hurda demirlerin eritildiği kazanda patlama oldu. Fabrikadan yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 Acil ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibi herhangi bir yangının olmadığını görürken, fabrikada kontrolde bulundu. 112 Acil ekipleri ise yaralılara müdahalede bulundu. 1 işçinin öldüğü tespit edilirken, yaralanan 17 işçi ise Gebze, Darıca'da bulunan hastanelere ve Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

ÖLEN İŞÇİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Dilovası Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir haddehanede meydana gelen patlamada ölen işçinin 34 yaşındaki Ali Koca olduğu, öncesinde 15 diye açıklanan yaralı sayısının ise 17 olduğu belirtildi. Patlama ile ilgili fabrikada inceleme devam ederken, soruşturma başlatıldı. (DHA)

3 İŞÇİ HASTANEDE KARANTİNADA

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Zülfikar Şahin, Gökhan Öztürk ve Emre Türkoğlu'nun ensesinden yaralandığı ve kimyasal patlama yüzünden karantinaya alındığı öğrenildi. (Binali ASLAN)

KAYMAKAMDAN AÇIKLAMA

Gebze Kaymakamı Mehmet Arslan fabrikadan çıktıktan sonra yaptığı açıklamada, "Kazada 1 işçi hayatını kaybetti. 15 yaralımız var. Yaralıların sağlık durumları iyi. Olayla ilgili araştırmalar yetkili kişiler tarafından içeride devam etmektedir. İşyeri sahipleri ile görüştüm, yetkililerle de görüşüldü. Herhangi bir ihmal olup olmadığı araştırılacak" dedi.

Çiğdem ARMAĞAN

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