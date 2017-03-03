Dilovası’nda Mart ayı meclisi toplandı

Dilovası Belediyesi, Mart ayı meclis toplantısını belediye meclis salonunda yaptı.

Dilovası Belediyesi Mart ayı meclisi Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar’ın başkanlığında gerçekleşti.

Dilovası Belediyesi toplantı salonunda gerçekleşen meclis toplantısının açılış konuşmasında gündeme dair açıklamalarda bulunan Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, “16 Nisanda yapılacak olan referandum sonrası yeni sivil anayasamızla daha istikrarlı, daha güçlü bir Türkiye olarak yolumuza devam edeceğiz. 16 Nisanda yapılacak referandum rejim değişikliği değil, sistem değişikliği olacak. 16 Nisanda, 28 Şubatların yaşanmasının önü kesilecek. Bu vesile ile adı ne olsa olsun, sivil siyasete, demokratik siyasete yapılan her türlü müdahaleyi reddediyorum. 28 Şubat Post Modern darbeyi ve bütün darbeleri kınıyorum” dedi.

Başkan Toltar’ın gündeme dair konuşmasının ardından 9 maddelik meclis gündemine geçildi. Gündemde yer alan maddeler meclis üyelerinin oyları ile kabul edildi.