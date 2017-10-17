Dilovası'nda öğrencilere 'Sağlıklı Beslenme' konferansı 

Dilovası Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Dilovası İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Anadolu Sağlık Merkezi işbirliği ile Şehit İlimdar Atasoy Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Sağlıklı Yaşam, Sağlıklı Dilovası" konulu program, Anadolu Sağlık Merkezi diyetisyenlerinden Uzman Diyetisyen Tuba Örnek'in sunumuyla gerçekleşti. Sağlıklı beslenme ve zararlı yiyeceklerden uzak durma konusunda bilgi veren Örnek, bilgisayar oyunları ile fazla zaman geçirmemeleri konusunda öğrencilere uyarıda bulundu. Örnek, yeterli ve dengeli beslenme için öğün düzenine dikkat edilmesi gerektiğini, günlük alınması gereken kalori miktarı ve çiğ meyve-sebze tüketiminin önemli olduğunu dile getirdi.

Öğrencilerden hatalı besin seçmemeye özen göstermelerini isteyen Uz. Dr Tuba Örnek, sağlıklı bir yaşam için günlük beslenmeye ağırlık verilmesi gereken besin gruplarını tanıttı ve fast food türü yiyecekler yerine doğal yiyecekler, gazlı-kolalı içecekler yerine ayran veya mevsimlik taze sıkılmış meyve sularının tercih edilmesini önerdi. Öğrenciler tarafından yöneltilen soruların ardından, program okul müdürü Özgür Şafak Kaya, Diyetisyen Tuba Örnek'e çiçek takdimiyle son buldu.