Dilovası’nda Ömer Çalık ayrıldı

Son iki yıldır Dilovası Belediyespor forması giyen, bu takımın geçen yıl 1.Küme’de şampiyon olmasında çok önemli katkı sağlayan Ömer Çalık, ligin ikinci yarısında kadroda olmayacak.

DİLOVASI CAMİASINA TEŞEKKÜR ETTİ

Tecrübeli forvet oyuncusu, Dilovası Belediyespor yönetim kurulu üyeleri ile görüşüp, takımdan ayrılma kararı aldı. Ömer Çalık, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı. “Geçen sezon yaşanılan şampiyonluk ve bu sene devam eden güzel birlikteliğin sonuna gelmiş durumdayım. İyisiyle, kötüsüyle Dilovası halkı ve futbolcu kardeşlerim ile çok güzel zamanlar yaşadım, tecrübeler edindim. Başta Kulüp Başkanım Recep Laç olmak üzere değerli yönetici abilerim, futbolcu kardeşlerim ve bize gönül veren herkese teşekkür ederim. Her iki taraf için de hayırlısı olsun”