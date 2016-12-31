  • BIST 78.139
  • Altın 130,455
  • Dolar 3,5192
  • Euro 3,7140
  • Kocaeli 0 °C

Dilovası’nda Ömer Çalık ayrıldı

»
Dilovası’nda Ömer Çalık ayrıldı
Son iki yıldır Dilovası Belediyespor forması giyen, bu takımın geçen yıl 1.Küme’de şampiyon olmasında çok önemli katkı sağlayan Ömer Çalık, ligin ikinci yarısında kadroda olmayacak.

DİLOVASI CAMİASINA TEŞEKKÜR ETTİ

Tecrübeli forvet oyuncusu, Dilovası Belediyespor yönetim kurulu üyeleri ile görüşüp, takımdan ayrılma kararı aldı. Ömer Çalık, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı. “Geçen sezon yaşanılan şampiyonluk ve bu sene devam eden güzel birlikteliğin sonuna gelmiş durumdayım. İyisiyle, kötüsüyle Dilovası halkı ve futbolcu kardeşlerim ile çok güzel zamanlar yaşadım, tecrübeler edindim. Başta Kulüp Başkanım Recep Laç olmak üzere değerli yönetici abilerim, futbolcu kardeşlerim ve bize gönül veren herkese teşekkür ederim. Her iki taraf için de hayırlısı olsun”

Bu haber toplam 55 defa okunmuştur
Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Vali, özel sporcuları kabul etti31 Aralık 2016 Cumartesi 16:13
  • Periler, yine mağlup: 64-5831 Aralık 2016 Cumartesi 16:11
  • Mertspor, altyapıya yöneldi31 Aralık 2016 Cumartesi 16:07
  • Minik basketçiler çalışıyor 31 Aralık 2016 Cumartesi 16:05
  • Rakipbul’da şampiyon Pasifik Denizcilik31 Aralık 2016 Cumartesi 16:04
  • Eskrim antrenörlük kursu yapıldı31 Aralık 2016 Cumartesi 16:02
  • Sezgin Bektaş, Gebzespor’da30 Aralık 2016 Cuma 16:28
  • H.Yıldızspor’da Beratcan ve kaleci Abdullah da ayrıldı30 Aralık 2016 Cuma 16:27
  • Yarınki rakip Düzyurt30 Aralık 2016 Cuma 16:24
  • Birlikspor ile Gölcük yenişemedi:2-230 Aralık 2016 Cuma 16:22
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • Elektrik sorunu yeniden hortladı
    • Mutlu Yıllar
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti