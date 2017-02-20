Dilovası’nda STK buluşması

Ahmet Turak’ın başkanı olduğu Dilovası Vanlılar Derneği, bölgedeki STK’lar arasındaki bütünleşmeye, işbirliğine yönelik yeni sezon çalışmalarını düzenlediği mangal partisiyle başlattı.

Dilovası Vanlılar Derneği Başkanı Ahmet Turak ve dernek yöneticilerinin organize ettiği program, Dilovası’nın Tavşancıl sahilinde Dilovası Dernekler Federasyonuna bağlı bir çok Sivil Toplum Kuruluşu başkanı ve yöneticilerinin katılımıyla yapıldı.

Dilovası Vanlılar Derneği Başkanı Ahmet Turak; organizasyona katılım sağlayan bütün dernek başkanları ve yöneticilerine teşekkür etti, bölgedeki kaynaşmanın daha da arttırılması için bunun önemli bir adım olduğunu vurguladı. Başkan Turak; yapılan bu organizasyonun kısa süre içerisinde alınan bir karar olmasına rağmen, iyi bir katılım sağlandığını dile getirdi.

