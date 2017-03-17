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Dilovası’nın ilk beslenme dostu okulu

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Dilovası’nın ilk beslenme dostu okulu
Dilovası Mübeccel Çolakoğlu Ortaokulu, “Beslenme Dostu Okul” Projesi çalışmalarıyla dikkat çekiyor.

Beyaz Bayrak sahibi olduğu için bu çalışmaya katılan okulda sağlıklı beslenme münazaraları yapıldı, sportif yarışmalar düzenlendi. Öğrencilerin boy ve kilo ölçümlerinin yapıldığı okulda, risk grubu öğrenciler belirlendi. Kitle endekslerine göre 29 zayıf, 13 kilolu öğrenci belirlendi. Öğrenciler ve velileri bilgilendirilerek, ilgili yerlere yönlendirildi.

Sınıf ve koridorlarda bilgilendirme görsellerinin konulduğu okul geçen yıl ‘Beyaz bayrak’ almıştı. Değerlendirme sonunda 85 puanla Beslenme Dostu Okul Projesi’nde yerini alan okul, bu alanda Dilovası’na örnek oldu.

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