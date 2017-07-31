Dilovası’nın ilk oteli Aksu Business açıldı

Kocaeli’nin sanayi yükünü çeken, yerleşim ile sanayinin içiçe olduğu, ulusal medyaya sık sık ‘Kanser Ovası” olarak yansıyan Dilovası’nda sosyal anlamda önemli bir aşama kaydedildi.

Dilovası’nın ilk oteli olan Aksu Business Otel, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Şenol ve Salih Aksu’nun sahibi olduğu Dilovası’nın ilk otelinin açılışına siyaset ve iş dünyasından önemli katılım oldu.

Dilovası Mimar Sinan Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde faaliyete geçen Aksu Busines Otel’in açılışına AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, AK Parti Dilovası İlçe Başkanı Osman Akbulut, Çayırova İlçe Başkanı Zafer Kılıç, İl Yönetim Kurulu üyesi İsmail Demir, AK Parti eski İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, GENÇSİAD Başkanı Lokman Kılıç, Marmara Metal Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Öner, 154 Kooperatif Başkanı Osman Akbulut ve başkan yardımcısı Mevlüt Kaya, Dilovası Belediyesi Meclis üyesi Ferdi Erdoğan ile çok sayıda işadamı ve vatandaş katıldı.

BÜYÜK BİR MUTLULUK YAŞIYORUZ

Aksu Business Otel'in sahibi Şenol Aksu, açılışta yaptığı konuşmada, “Aksu ailesi olarak sizleri aramızda görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Çocukluk ve gençlik yıllarımın geçtiği ve halen yaşamaktan büyük bir mutluluk duyduğum Dilovası'na bu oteli kazandırmanın sevincini sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bizi biz eden Dilovası'na hizmet etmek, ilçemizin gelişimine katkı sunmak hepimizin boynunun borcudur. Bu düşünceyle bizde karınca kararınca elimizden geldiğince bir şeyler yapmak istedik ve bu tesisimizi değerli hemşerilerimizin hizmetine açtık. Hep beraber el ele vererek ilçemizin gelişimine kalkınmasına katkı sunmalıyız” dedi. Aksu, ayrıca açılışa katılan herkese teşekkür etti.

“OTELİMİZ İLÇEMİZE HAYIRLI OLSUN”

Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar da, ilçenin her gün modern ilçe olma yolunda ilerlediğini belirtti, “Bu da yatırımcılarımızın işadamlarımızın açtıkları güzel tesislerle taçlandırılmaktadır. Bugün de burada ilçemizin ilk otelini ilçemizin yetiştirdiği başarılı genç kardeşlerimiz Şenol ve Salih Aksu kardeşler tarafından hizmete açmaktayız. İlçemize güzel katkılar sunacak olan otelin ilçemiz halkına ve sanayicilere hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“ÖNEMLİ BİR EKSİK GİDERİLDİ”

AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman da, “Dilovası bizim için her şeydir. Onun için ilçemizin kalkınmasına gelişmesine katkı sunmak hepimizin görevidir” diye başladığı konuşmasında şunları dile getirdi:

“- Dışardan gelen misafirlerimizi ev ortamında ağırlayabileceğimiz önemli bir otel eksikliğimiz vardı. Bu eksikliği de ilçemizin yetiştirdiği genç kardeşlerimiz Şenol ve Salih Aksu kardeşler giderdiler. Daha önce oteli gezdim gerçekten oldukça güzel ve konforlu bir oteldir. Bu otelin hem Aksu kardeşlere bol ve bereketli kazançlar getirmesini hem de ilçemize hayırlı olmasını diliyorum”

