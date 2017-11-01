Din görevlileri Balkan gezisinden döndü 

İzmit Müftülüğü ile ortaklaşa gerçekleştirilen kültür gezisine 45 din görevlisi katıldı. Aralarında İzmit Müftüsü Musa Bilgiç’in de yer aldığı gezi kapsamında din görevlileri Manastır, Resne, Ohrid, Kalkandelen, Üsküp’ü gezdiler. Türk azınlıklarının yaşadığı bölgeleri de gezen ve Osmanlı döneminden kalma cami ve tarihi eserleri de görme imkanı bulan İzmitli din görevlileri, 3 günlük geziden oldukça memnun kaldıklarını söylediler. Din görevlileri, İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’a kendilerine böyle bir imkan sağladığı için teşekkür ettiler.