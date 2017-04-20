Dinç: “ DAEŞ, imana zulmü karıştırdı”

Kocaeli İl Müftülüğü’nün Kutlu Doğum Haftası nedeniyle İzmit Dolphin Yunus Emre Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Hz.Peygamber ve Güven Toplumu” konulu toplantıya ilgi büyük oldu.

İl Müftüsü Yusuf Doğan’ın ev sahipliği yaptığı programa, Vali Yardımcısı Ahmet Büyükçelik, İzmit İlçe Müftüsü Ersim Emiroğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Doğan Erol, İzmit Belediye Başkan Vekili İbrahim Bulut, İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, İzmit İlçe Müftüsü Musa Bilgiç, İl Müftü Yardımcıları ile din görevlileri ve davetliler katıldı. Programın yapıldığı Yunus Emre Kültür Merkezi’nin fuayesinde Kur’an Kursları hocaları, kadın vaizler ve din görevlileri tarafından yapılan geleneksel el sanatları sergisi açıldı.

“ALLAH SAMİMİ AMELE BAKAR”

İl Müftüsü Doğan’ın Kutlu Doğum’un önemini anlatan açılış konuşmasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr.Mehmet Görmez’un Kutlu Doğum mesajı okundu. Diyanet İşleri Başkanlığı Hizmetiçi Eğitim ve Rehberlik Daire Başkanı Kadir Dinç, “Hz.Peygamber ve Güven Toplumu” konuşma yaptı. Şehitlerimizi rahmetle anan Dinç, dinlerin yeryüzüne insanların huzur, barış ve kardeşlik içinde birlikte yaşamaları için gönderildiğini söyledi. Peygamberimiz Hz.Muhammet’in son rahmet elçisi olarak gönderildiğini belirten Dinç; “DAEŞ denilen bela, fitneci-fesat şebekeleri, imana zulmü karıştırdılar. Allah; şöhrete, şekil ve surete, mevki-makama, mal varlığına bakmaz; Allah temiz kalplere ve samimi amellere bakar” dedi.

“TÜRKİYE, İSLAM DÜNYASININ TEK UMUDU”

Kelime-i Şehadet getiren herkesin kardeş olduğunu belirten Kadir Dinç, şunları söyledi:

“Allah, devletimizi ilelebet payidar kılsın. İslam Dünyası’nın tek umudu olan ülke Türkiye’dir. Ülkemizi çökertmek için ellerine geçen her fırsatı değerlendirmek istemektedirler. Bölünmeye, parçalanmaya karşı, her zaman teyakkuz halinde olmalıyız. Allah, devletimizi göz dikenlere fırsat vermesin. Kaybettiğimiz sevgiyi yeniden kazanmak zorundayız. Sevgi toplumunu inşa etmeye mecburuz. Tanıdık, tanımadık herkes birbirine selam verebilmelidir. Kardeşliği ve birbirimize olan güveni tesis etmeliyiz.”