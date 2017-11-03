Dinlenme tesisinde uyurken soyuldu

Olay gece saatlerinde Körfez Tem 76 BP dinlenme tesislerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Ahmet Akgün (54) 03 RG 225 plakalı İstanbul'dan Afyon'a giden hayvan yüklü aracını gece saatlerinde uyumak için park etti. Akgün sabah uyanınca arabanın kapısı açık olduğunu, pantolonun ve cebindeki bin beş yüz lira paranın, kimlik, kredi kartlarının çalındığını fark etti. Akgün polise haberdi. Olay yerine gelen polis ekipler hırsız veya hırsızları bulmak için araştırma başlattı.

Binali ASLAN