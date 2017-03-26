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Dinozorlar Özdilek’te

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Dinozorlar Özdilek’te
Özdilek Alışveriş Merkezi, çocukları dinozorlarla tarih öncesi çağlara götürüyor.

Özdilek Kocaeli Alışveriş Merkezi, çocukların hayal güçlerini geliştirmeye yardımcı olmak için 24-29 Mart tarihleri arasında dinozor temalı dünyaca ünlü ‘World Of Dino’ adlı sergiye ev sahipliği yaparak; minik misafirlerini hem eğlenmeye hem de öğrenmelerine vesile oldu.

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İLK KEZ SERGİLENİYOR

Kocaeli’de ilk kez bir AVM içinde sergilenen dinozorlar çocuklar kadar büyüklerin de ilgisini çekti. Alanında uzman rehberler eşliğinde milyonlarca yıl öncesinde yaşamış dinozorları tanıma fırsatı yakalayacak olan minik misafirler, ‘gerçeğini aratmayan’ hareketli dinozorlar ile oynama şansı da yakaladı. Ayrıca Triceratops’tan Dimetrodon’a ve Maisaura Yumurtalarına kadar birçok heyecan verici görüntüyü miniklerin beğenisine sunuldu. Özdilek Alışveriş Merkezi, dinozorların gizemli yaşamlarını gün yüzüne çıkarmanın mutluluğunu yaşarken, Özdilek Alışveriş Merkezi, tüm çocukları bu ücretsiz interaktif sergi ile hem öğrenmeye hem de eğlenmeye davet ediyor.

Şennur YILDIZ

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