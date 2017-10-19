Direksiyon başında rahatsızlanan sürücü öldü

Olay, bugün öğle saatlerinde, Darıca İlçesi Ethembey Caddesi'nde meydana geldi. Erzurum'dan Darıca'daki yakınlarını ziyarete geldikten sonra aracını bakıma götürmek için yola çıkan Sıdkı Kaçmaz, direksiyon başında rahatsızlandı. Sıdkı Kaçmaz, 25 LU 353 plakalı hafif ticari aracını yol kenarına park edip, aşağı indi, yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Sıdkı Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yılmaz'ın olay yerine gelen yakınları, büyük üzüntü yaşadı.



Sıdkı Kaçmaz'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Darıca Farabi Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.