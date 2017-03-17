Direksiyonda kan içinde!

Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi D-130 Karayolu Meslek Lisesi Işıklı Kavşağında kamyon ve otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Karamürsel İlçesi 4 Temmuz Mahallesi D-130 Karayolu Meslek Lisesi Işıklı Kavşağında kamyon ve otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre İzmit yönünden Yalova yönüne seyir halinde olan Z. D. (47) yönetimindeki 41 R 8585 kamyon ışıklı kavşaktan Karamürsel istikametine dönmekte olan S.M.T. (56) yönetimindeki 41 JA 299 plakalı özel otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde tek olan şoför S. M. T. yaralandı. Olay yerine 112 sağlık, 110 itfaiye ve 155 polis ekipleri sevk edildi. Yaralıya ilk müdahalenin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazaya karışan otomobil itfaiye ve polisler tarafından yol ortasından alınmasının ardından ışıklı kavşak trafiğe açılırken polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.