Direkt veya endirekt, 2.Lig mutlaka gelecek

Her ne kadar grubun tek rahat takım olsa da, 4 önemli eksikten ve maçın sentetik çim zeminde oynanacak olmasından acaba mı diyorduk. Çok şükür korktuğumuz olmadı. Kızılcabölük’te 4 gollü bir galibiyet elde ettik. Kadir Öge’nin yokluğunda teknik ekibin Ali Keten’i sola çekip, Kemal’i stoperde görevlendirmesinden başka seçenek yok gibiydi. Öyle de oldu. Ancak Hamza’nın yokluğunda forvet arkasında Özgür oynar diye umuyorduk ki, Ümit Hoca hepimizi şaşırttı. Oğuzhan’ın arkasında Şenol vardı. Sonuç kötü olsa, Özgür dururken, kanat oyuncusu Şenol ne alaka diye teknik direktöre verip veriştirilirdi. Maç iyi bitti, üstelik de Şenol’un üç golde ciddi katkısı vardı. Ümit Hoca Kartal maçında da Özgür’ü oyuna alarak kritik bir galibiyet hamlesi yapmıştı. Puan kaybedilen hemen her maçta teknik ekibi oyuncu değişiklikleriyle ilgili suçlayanlar, bu doğru hamleleri nedense görmezden geliyorlar.

CAN EMRE, MERT VE DİĞERLERİ

Neyse, maça dönelim. Puan endişesi olmadığı için rakip oyun disiplinine sadık kalmadı. Biz zaten atak, cesur oynuyoruz. Böyle olunca karşılıklı fazlaca pozisyona girildi. Can Emre kalesinde devleşti. Kritik kurtarışlarıyla üç puanın mimarlarından biri oldu. Savunmaya dönük orta saha oynayan Mert, bu maçın sürpriz golcüsüydü. 6 numaranın sezon boyunca 2 gol attığı nadirdir. Mert bir maçta iki gol atarak büyük iş yaptı. Savunmanın önünde iyi bir kesici olduğunu biliyorduk da, golcülüğünden haberimiz yoktu. Öğrenmiş olduk. Arada ileriye çıkmasına izin vermek gerekir demek ki. Burak Süleyman 6.5 ay süren suskunluğunu bozdu, attığı bu gol onun bundan sonraki performansına ciddi katkı verecektir. Oğuzhan bu maçı da boş geçmedi, 12’yi buldu. Denizli’de vasat oynayan yoktu. 88’de oyuna giren Mehmet bile net gol pozisyonu buldu.

5’TE 5 NEDEN OLMASIN?

Sancaktepe’nin evinde Karacabey’e takılma ihtimalini az da olsa düşünüyorduk. Nitekim maç zor geçti, lider son 10 dakikaya girilirken üstünlük sayısını buldu. Böyle olunca da aramızdaki 8 puanlık fark değişmemiş oldu. Bu açıdan biraz moralimiz bozulsa da, maçın önemli bir kazanımı vardı. Çorum’a yenilince Play-Off’u da biraz olsun sakata sokmuştuk. Olumsuz düşünceye kapılanlar vardı. Denizli’deki galibiyetin üzerine Gölcükspor’un takılması aradaki farkı 9’a çıkardı ki, bu durumda Play-Off biletini cebimize koyduk diyebiliriz. Bu durum takıma önemli bir özgüven getirecektir. En kötü şansımız devam edecek düşüncesiyle maçlarına rahat çıkacak, baskıdan uzak kalacak takımımız iyi oyunları galibiyet serisine çevirebilir. 5’te 5 neden olmasın ki. 71 puan bizi şampiyon yapabilir.

FARKI 2’YE 3’E İNDİREBİLİRİZ

Öncelikle önümüzdeki iki maça bakacağız. Hafta içi Sancaktepe’nin Bayburt’ta puan kaybını öngörüyorum. Gerçi Bayburt’un bir iddiası veya endişesi yok ama bizi seviyorlar, rakibimize çelme takmak için ellerinden geleni yapacaklardır. En kötü beraberlik olabilir. Biz zaten Kozan’ı evine eli boş göndermek zorundayız. Hafta sonu İstanbul’daki maçı da kazandığımızda puan farkı bir anda 2’ye 3’e inebilir. Fikstür avantajı da bizde. Finişe varabiliriz. Kovalayacağız, zorlayacağız sonuna kadar. Olmadı, Play-Off’a bakacağız. Direkt veya endirekt, bir şekilde 2.Lig’e çıkmanın yollarını arayacağız, tüm gücümüzü ortaya koyacağız. Bu sezonki genel performansımızda bunu fazlasıyla hak ettiğimizi düşünüyoruz. Şimdi önce çarşamba Kozan maçı için odaklanıyoruz, işler inşallah iyi giderse pazar Sancaktepe’ye akıyoruz.

Kartepe’nin sportif açıdan önemli bir eksiği giderildi

Kartepe spor potansiyeli zengin ilçelerimizden biridir. Ancak, ne yazık ki, nüfusu 100 binleri aşan bu ilçemizde düne kadar spor salonu yoktu. Büyükşehir Belediyesi’nin sportif yatırımlarında nihayet sıra Kartepe’deki spor salonuna gelmişti. 1000 kişilik tribün kapasiteli salon inşaatı kısa süreçte bitirildi. Dün resmi açılış töreniyle spor salonu halkın, gençliğin hizmetine sunuldu. Kartepeli spor yazarı olarak böylesi önemli bir törene katılmak, orada bulunmak isterdim. Ne yazık ki, gazetede yine yoğun saatlere rast geldi. Ancak Sarımeşe’deki yeni spor salonuna en kısa süreçte gidip göreceğim.

SALON HİÇ BOŞ KALMASIN

Öncelikle biraz geç de olsa ilçedeki önemli bir eksikliği gideren Büyükşehir Belediyesine, tesisleşmeye büyük önem veren Başkan İbrahim Karaosmanoğlu’na teşekkür ediyorum. Bu yatırımla birlikte ilçede salon sporlarına ilginin artacağına, önemli başarılar elde edileceğine de inanıyorum. Büyükşehir görevini yaptı, şimdi sıra kulüplerde, halkta, gençlerde. Başkan İbrahim Karaosmanoğlu tesisleri ziyaretinde, “Burası hiç boş kalmamalı” demişti. Kulüpler birer birer salon sporları branşlarını açmalı, gençler voleybol, basketbol oynamak için salona koşmalı. Tabi Kartepe Belediyesi işe öncülük ederek sağlam alt yapıları oluşumuna gitmeli.

HERGELECİ İBRAHİM ADI VERİLDİ

Yetkililer salona Hergeleci İbrahim adını vermişler. Hergeleci İbrahim, Kartepe’nin yetiştirdiği en önemli sporculardan biri. Dünya çapında başarıları var, Kırkpınar başpehlivanlığı gibi unvana sahip. Üstelik mezarı da salonun yapıldığı Sarımeşe’de. Kim, kimler düşünmüş, onay vermişse iyi yapmışlar. Her yıl adına yağlı güreşler düzenleniyor, bu şekilde anılıyordu. Şimdi spor salonuna adı verildi, bir anlamda ölümsüzleştirildi. Bu vesileyle Allah’tan rahmet diliyorum. Hergeleci İbrahim Spor Salonu Kartepe’ye hayırlı olsun. Son olarak ilçenin büyük bir futbol stadyumuna ihtiyacı olduğunu da hatırlatmış olalım.

İzmitli Faruk, canlı yayın konuğumuz

Kocaeli TV’de bu akşam canlı olarak ekrana gelecek Top Ağlarda programında ağırlıklı olarak Kocaelispor’un Kızılcabölük maçını konuşacak, diğer profesyonel takımlarımızın hafta sonundaki maçlarına ve amatör futbola da bakacağız. Geçen hafta operasyon geçiren programın değişmez yorumcusu sevgili Hayri Kara Ağabey bir süre bizimle olamayacak. Bu akşamki yayına Kocaelispor’un eski futbolcusu ve teknik direktörü, Kartepe Belediyesi Meclis üyesi Faruk Sarman, namı diğer İzmitli Faruk geliyor. Canlı yayınımız 21.00’de başlayacak. Bu arada, Kozan Belediyespor maçının sıcağı sıcağına yorumu için çarşamba akşamı da program yapmayı planladığımızı belirtmek isterim.