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Diriliş Kampı gençlere eğlenceli anlar yaşattı

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Diriliş Kampı gençlere eğlenceli anlar yaşattı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı olan Diriliş Kampı gençlerin ilgisini çekmeye devam etti. 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı olan Diriliş 2 Kampı, hafta sonunda 280 öğrencinin yanı sıra Uzman Eğitimci Yazar Sıtkı Aslanhan’ı ağırladı.

Aslanhan gençlere “Hedef ve Motivasyon” konusunda önemli bilgiler aktardı. Söyleşide gençleri, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi ve Kocaeli Yurtlar Kurumu İl Müdürü Nedim Aslan da yalnız bırakmadı. Diriliş 2 Kampı, Kredi ve Yurtlar Kurumu’nda kalan öğrencileri ağırladı. Sabah kahvaltı ile güne başlayan gençler, doğa içinde yürüyüş ve spor yapmanın keyfini çıkarttı.

Öğrenciler öğleden sonra ise kampa gelen uzman eğitimci yazar Sıtkı Aslanhan ile bir araya geldi. Sıtkı Aslanhan burada öğrencilere “Hedef ve Motivasyon” konusunda bilgiler aktardı. Gençlerin hedef belirleme konusunda problem yaşadığına dikkat çeken Arslanhan, “Eğer bir öğrenci lise ve üniversite tercihinde hedef belirlemenin önemine varır ve bu yolda düzenli, planlı ve azimle çalışırsa, başarıya ulaşması kaçınılmazdır” dedi. Söyleşinin ardından Sıtkı Arslanhan gençlerden gelen sorulara da yanıt verdi.

Söyleşinin ardından Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, verdiği değerli bilgiler nedeniyle Sıtkı Aslanhan’a teşekkür etti. Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun gençlere ve bu çerçevede eğitimlerine büyük önem verdiğini kaydeden Bilgi, “Bu nedenle sürekli gençlerimiz için ne yapabiliriz onun çabası içindeyiz. Diriliş Kampı’nı gençlerimiz için hayata geçirdik. İstiyoruz ki; buraya gelen gençler, doğa içinde teknolojiden uzak spor yapsın ve dinlensin. Buraya olan ilgi her geçen gün artıyor. Bu da bize büyük mutluluk veriyor” şeklinde konuştu.

Öte yandan Kredi Yurtlar Kurumu’nda kalan öğrenciler Diriliş Kampı’nda ayrıca bir de bilgi yarışması düzenledi. KYK İl Müdürü Nedim Aslan’ın da izlediği yarışmayı kazanan takıma kitap hediye edildi. Bu arada kampın “En Mütevazi, En Centilmen, En Sportif, En Çalışkan” öğrencilerine de kitap verildi. Hafta sonunu Diriliş Kampı’nda geçiren öğrenciler, ata sporu matrak ve okçuluk faaliyetlerine katıldı. Öğrenciler akşamları da sessiz sinema oynayarak eğlenceli vakit geçirdi.

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